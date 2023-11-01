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Флаг Лукашенко убрали из центра Минска

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  • 1.11.2023, 8:55
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Флаг Лукашенко убрали из центра Минска

Один из пунктов указа засекретили.

Александр Лукашенко решил внести коррективы в свой же указ 1997 года «О штандарте». Документ опубликован 1 ноября на Национальном правовом интернет-портале.

Указом прописано новое местонахождение «штандарта». Теперь это служебный кабинет Лукашенко в его официальной резиденции — во Дворце Независимости.

Там этот флаг будет поднят во время нахождения Лукашенко в стране. Во время отъездов его будут заменять «государственным флагом». Кроме того, штандарт традиционно будет размещаться на транспорте Лукашенко и «в местах проведения мероприятий с его участием, а также в иных случаях». Иные случаи определяются самим Лукашенко.

Один из пунктов указа не опубликован — он предназначен «для служебного пользования».

Ранее «штандарт» размещался в резиденции на улице Карла Маркса, 38 в Минске.

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