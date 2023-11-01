Заявление на шоу Соловьева по Израилю вызвало скандал 1.11.2023, 8:58

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Армен Гаспарян

Российская пропаганда пробила очередное дно.

Кремлевские пропагандисты начинают активно использовать нацистскую риторику времен Второй мировой войны в отношении евреев в прямых эфирах кремлевских СМИ.

Поводом для нового скандала в РФ стал поступок представителя Израиля в ООН, который надел желтую звезду в знак протеста против отказа Совбеза ООН осудить атаки ХАМАС.

Аналогично поступила вся израильская делегация. Комментируя решение израильской стороны, российский пропагандист Армен Гаспарян в эфире программы «Соловьев Live» предложил постпреду Израиля при ООН «скоблить пол зубной щеткой», пока того «бьют с ноги по почкам», намекая на условия содержания евреев в фашистских концлагерях.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Российский аналитик и блогер Анатолий Несмиян отмечает, что пропаганда федеральных каналов РФ полностью подконтрольна Путину и никогда бы не смогла пойти на столь агрессивные нагнетания антиизраильской риторики без согласования с Кремлем.

По его словам, Россия оказалась в шаге от призывов к еврейским погромам, первая попытка которого состоялась накануне в Дагестане.

«Нужно понимать, что пропагандисты - это люди, которые вздохнуть могут, только сверившись со спущенными сверху указаниями, так что нагнетание антиизраильской риторики - полностью в соответствии с руководящими наставлениями. Ну, а от антиизраильской к призывам и погромам - буквально пару сантиметров. Как только власть сочтет, что пора», - пишет он.

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