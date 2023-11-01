Арина Соболенко проиграла во втором матче на Итоговом турнире 1.11.2023, 9:01

Выход в полуфинал WTA теперь под вопросом.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла во втором матче WTA Finals. В мексиканском Канкуне первая ракетка мира не сумела превзойти американку Джессику Пегулу.

В первом матче Итогового турнира, напомним, Соболенко разгромила гречанку Марию Саккари — 6:0, 6:1. С Пегулой (5-й номер рейтинга) получилась совсем другая игра. Белоруска уступила в двух сетах — 4:6, 3:6.

На групповом этапе Арине осталось встретиться с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Победитель этого матча получит место в полуфинале, куда уже досрочно вышла Пегула.

WTA Finals — традиционное соревнование с участием восьмерки сильнейших игроков согласно рейтингу. Нынешний турнир с призовым фондом 9 млн долларов, который фактически завершит 2023 год, принимает Мексика. Соболенко уже успела выразить недовольство кортом, где проводятся матчи.

Белоруска возглавляет рейтинг с 11 сентября этого года. При определенных раскладах полька Ига Свентек может вернуть лидерство после WTA Finals.

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