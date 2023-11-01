Арина Соболенко проиграла во втором матче на Итоговом турнире
- 1.11.2023, 9:01
Выход в полуфинал WTA теперь под вопросом.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла во втором матче WTA Finals. В мексиканском Канкуне первая ракетка мира не сумела превзойти американку Джессику Пегулу.
В первом матче Итогового турнира, напомним, Соболенко разгромила гречанку Марию Саккари — 6:0, 6:1. С Пегулой (5-й номер рейтинга) получилась совсем другая игра. Белоруска уступила в двух сетах — 4:6, 3:6.
На групповом этапе Арине осталось встретиться с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Победитель этого матча получит место в полуфинале, куда уже досрочно вышла Пегула.
WTA Finals — традиционное соревнование с участием восьмерки сильнейших игроков согласно рейтингу. Нынешний турнир с призовым фондом 9 млн долларов, который фактически завершит 2023 год, принимает Мексика. Соболенко уже успела выразить недовольство кортом, где проводятся матчи.
Белоруска возглавляет рейтинг с 11 сентября этого года. При определенных раскладах полька Ига Свентек может вернуть лидерство после WTA Finals.