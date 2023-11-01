Генерал подставил Путина Телеграм-канал «СерпомПо»

1.11.2023, 9:08

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Сергей Меликов

Еще один признак деградации Кремля.

Российский генерал во главе гражданской администрации – профнепригодность. Их нельзя туда допускать. Доказано многократно – нет ни одного положительного примера. Приносят они на гражданскую службу непригодные там военные навыки. Это же, кстати, касается «чекистов» (с этими, впрочем, и так все понятно).

Последний пример – генерал-полковник Сергей Меликов, поставленный великим геополитиком во главе Дагестана.

По итогам известных антисемитских событий можно сказать одно – Меликов подставил Путина. Первая задача назначенного на регион – не создавать проблем главному. Меликов с этим провалился. Как бы ни обвиняла Москва коварного западного врага в дагестанских событиях – это все для «человекус ватникус». А внутри власти иной подход – отвечает тот, кому поручена работа. Не справился? Уберут.

Вчера Меликов, отлично понимающий, что ему устроили разгулявшиеся молодчики из подотчетной территории, в какую кучу его посадили, набросился с ругательствами на участников захвата аэропорта в Махачкале. Мы не хотим повторять то, что говорил Меликов. Сами по себе эти слова – еще один признак деградации власти. Не должен руководитель так себя вести. Провалился: Работай. Не можешь? (А он не может). Уходи. Молча. Как проигравший.

Бессильные ругательства Меликова жалки. Это недостойно и, можно было бы сказать, что «дискредитируют власть». Если бы еще у нее оставалось какое-то пространство для самодискредитации. Она давно уже погрузилась в такие невиданные глубины, где бродят адские чудища, невиданные человеческому глазу.

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