ВСУ пошли на прорыв обороны РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области 1.11.2023, 9:13

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Украинские военные атакуют в районе Песчановки и Поймы.

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Крынках и вблизи Антоновского шоссе, а также железнодорожных мостов. Также ВСУ пытались прорвать российскую оборону в районе Песчановки и Поймы в Херсонской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские блогеры утверждали, что украинские военные сохраняют позиции и продолжают наземную активность на восточном (левом) берегу Херсонской области по состоянию на 31 октября.

Также они утверждали, что украинские военные продолжают удерживать позиции в Крынках и вблизи Антоновского шоссе и железнодорожных мостов. Российские блогеры утверждали, что боевые действия продолжаются в районе Крынки и Антоновского железнодорожного моста и что украинские войска пытались прорвать российскую оборону в районе Песчановки и Поймы.

Российские военные 31 октября продолжили авиаудары планирующими бомбами по целям на западном (правом) берегу Херсонской области. Южное оперативное командование Украины сообщило, что российские оккупанты за прошедшие сутки выпустили 45 планирующих бомб по целям в Херсонском и Бериславском районах.

Ситуация на Херсонщине

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. В частности, ВСУ удалось продвинуться на левом берегу Херсонской области севернее Подстепного. Оккупанты жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, Силы обороны Украины пытаются вести боевые действия максимально эффективно для тех участков, где это уместно. Впрочем, говорить о физическом и географическом продвижении еще рано.

Ранее Институт изучения войны указал на то, что Силы обороны Украины на левом берегу Днепра Херсонской области проводят более масштабные операции, чем это было раньше.

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