Путину нашли дублера: Шойгу сделал неожиданное заявление 1.11.2023, 9:31

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Появились новые аргументы в пользу версии о смерти главы РФ.

Слухи о возможной смерти Путина не утихают. Появляется все больше утверждений, что Россией управляет его двойник.

На чем основаны эти заявления, рассказывается в эксклюзивном сюжете ТСН.

Что происходит в России?

Говорят, в России по полной рулит двойник и выдает себя за истинного Путина. Об этом заявил снова анонимный «Генерал СВР» в своем Telegram-канале.

Аноним говорит, что подделка Путина проводит даже совещания как в онлайн- так и в офлайн-формате.

Кто будет управлять?

В России предполагают, что руководить парадом будет пока Патрушев, наметивший полностью сменить правительство и поставить на большие посты «своих людей». Но будут ли и дальше двойника выдавать за самого Путина, вопрос. В будущем России сомневаться начали все, даже «вышки». Аноним говорит: «все уставшие ат войны!». Назревает большая политическая игра.

«Сейчас активно обсуждается вопрос: «Если Евросоюз и ряд стран все равно не признают следующий срок «Путина», то может ли смысл провести преемника и снять при этом все вопросы с двойником?». Пока есть внутренняя дискуссия, альянс вокруг Патрушева выглядит довольно прочным, но надолго ли?.. Окружение президента уже не сильно волнуется и даже считает смерть Путина началом чего-то нового и хорошего. Многие встали от постоянно довлеющей темы войны и санкций, заговорили о возможности переговоров о мире, но, конечно, на выгодных условиях, которые пока и сформулировать толком не могут. В любом случае, движение началось, и начался большой политический сезон», — говорится в сообщении.

Шойгу сделал неожиданное заявление

Собственно о готовности к переговорам всерьез впервые с начала полномасштабной войны заговорил и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, что очень и очень странно. По его словам, Москва готова к переговорам о постконфликтном урегулировании кризиса в Украине и о дальнейшем сосуществовании с Западом.

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистических началах», — сказал Шойгу.

Что хочет глава Минобороны РФ?

Шойгу цинично призвал «объединить усилия всех заинтересованных стран», чтобы сформировать «справедливый, многополярный миропорядок и обновить архитектуру международной безопасности». Что же заставляет министра убийств говорить о переговорах? Поражение на фронте или все же смерть настоящего Путина? Или… заварушки в самой России? Так как остановить 29 октября дагестанцев в аэропорту Махачкалы не смогли даже бронетранспортеры. Разъяренная толпа почти захватила аэропорт и прорвалась на взлетную полосу в поисках прилетевших из Израиля евреев.

Поэтому так называемый Путин — то ли оригинал, то ли его копирка — под вечер 30 октября созвал большое совещание в связи с антисемитскими беспорядками. Ну и конечно, как же это не обвинить в новой беде Украину. Во время совещания российский диктатор заявил, что ситуацию на Ближнем Востоке «правящие элиты США» используют для раскола России, а все, что происходило вечером 29 октября, «инспирировано через соцсети с территории Украины «руками агентуры западных спецслужб».

«Мы должны понимать, кто организует смертельный хаос. Заказчики действуют открыто и нагло», — заявил Путин.

Доказать, что это Путин, уже ни у кого не получится.



Отныне писать нужно "мужчина, похожий на Путина".

Говорит не от себя, а то что ему написали.



Сомнения теперь будут у всех и до самых публичных похорон. pic.twitter.com/vvHrSPJHrK — ВАЖНЫЕ ВЕСТИ 🎯 (@zhanoffartin) October 31, 2023

Во всем винят Зеленского

Ну как же слава и авторитет Зеленского не дают России покоя. Всюду украинцы, всюду Зеленский, даже в Дагестане…

Стоит посмотреть, как российскому тирану жалко детей в секторе Газа. А в чем были виноваты украинские, когда умирали и продолжают умирать от рук российских оккупантов?

👉Путин: «Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков — кулаки сжимаются» ©



👉Напомню: это говорит «человек», из-за которого в Украине погибли сотни тысяч людей, включая детей, женщин и стариков.



👹 Феерически лицемерное существо pic.twitter.com/pSD5dpiJsf — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) October 30, 2023

Реакция США

На такие упреки отреагировали даже в США. Спикер Госдепа Мэтью Миллер разгромил заявления России о якобы причастности Украины событий в Дагестане : «Я видел их комментарии с обвинениями Украины — это абсурд».

Госдеп США также призвал российские власти публично осудить насильственные погромы: «Я видел видео, как, думаю, и вы. Мне это походило на погромы. Мы призываем российские власти публично осудить эти насильственные протесты, чтобы привлечь к ответственности всех привлеченных и убедиться в безопасности израильтян и евреев в России».

В России прольется «братская» кровь

Лицом в грязь Путин падает не в первый раз. Стоит только вспомнить восстания «вагнеровцев», которые вот-вот могли зайти в Москву, но за несколько километров до российской столицы развернулись и ушли на Беларусь, где отсиживались несколько месяцев, пока Путин не казнил главаря Пригожина, а затем с грустным выражением лица выразил «сострадание» семье погибшего.

Но все же, возможно, не совсем искренние соболезнования скоро украинцы будут приносить россиянам? Так как дыма без огня не бывает, возможную смерть Путина обсуждают не зря. Но и уверенно заявлять о кончине кремлевского диктатора, к сожалению, рано.

Российские аналитики говорят, когда это действительно произойдет, уже через несколько дней об этом будет знать весь мир, потому что по реке прольется их «братская» кровь.

Когда заговорили о «смерти» Путина?

Напомним, что эпопея с «трупом» Путина разгоняется уже несколько недель. Сначала анонимный «генерал» заявил, что диктатору совсем плохо и его нашли, когда он валялся на полу в судорогах, а к вечеру 26 октября он написал, что «Путин всё», с его трупом забаррикадировали и медиков, пытавшихся его откачать, а в России начинается переворот.

Что говорят об этом в Украине?

Впрочем, в то, что Путин умер, не очень верит и антикризисный советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В эфире телемарафона «Единые новости» он призвал украинцев не жить в иллюзиях, что смерть Путина будет означать конец войны.

Подоляк также отметил, даже если диктатор действительно умрет, то так называемые «башни Кремля» будут враждовать между собой, конкурируя за власть и убивая друг друга.

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