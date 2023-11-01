Что будет с долларом в Беларуси в конце года? 1 1.11.2023, 9:38

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На валютном рынке происходят интересные события.

Невообразимо, но факт: остался последний месяц осени, а декабрь обычно пролетает еще быстрее ноября. В последние недели доллар был непредсказуемым, но теперь немного замедлился. Тратить сейчас или копить? И чего ждать к концу года?

Журналисты onliner.by спросили у финансового аналитика Михаила Грачева.

Доллар откатывается или это передышка?

На прошлой неделе российский Центробанк резко поднял ключевую ставку — на два процентных пункта, до 15%. Повышение ставки ожидалось, но не в таком размере, на который пошел регулятор.

— Именно этот фактор, на самом деле, достаточно серьезно охладил российский валютный рынок. На торгах 31 октября доллар опускался до 91,85 российского рубля — этих значений мы не видели уже несколько месяцев, такое было летом. Отсюда и укрепление белорусского рубля, — объясняет Михаил Грачев.

Увеличением ключевой ставки российский Центробанк борется с инфляцией, как и другие регуляторы. Но причины инфляции в разных странах различаются, отмечает эксперт (хотя методы борьбы с ней одинаковы).

— Повышая или понижая ставку, регулятор меняет динамику кредитования и сбережения. Это справедливо для российского, белорусского и мирового рынка в целом.

Сейчас мы наблюдаем в России повышение ставок — кредиты становятся более дорогими, денег в экономику приходит меньше, и таким образом она охлаждается. И обратная сторона: когда растут ставки по депозитам, у населения возникает соблазн больше денег откладывать и меньше тратить.

Основным инфляционным фактором там остается рост бюджетных расходов, их увеличение планируется и в последующие годы. Деньги из бюджета поступают в экономику и трансформируются в зарплаты, пенсии, выплаты, а также в рост внутреннего спроса, который не всегда удовлетворяется, потому что импорт остается достаточно дорогим.

Будут ли аналогичные решения принимать у нас? На этом фоне белорусский Нацбанк «сохраняет олимпийское спокойствие», отмечает финансовый аналитик. Последнее заседание правления, на котором принималось решение по ставке рефинансирования, было еще в июне. Эти заседания сейчас не анонсируются на сайте Нацбанка, как было раньше, поэтому остается следить за новостями регулятора.

Что дальше?

Если говорить про курс российского рубля, который прямо влияет на динамику белорусского, то Михаил Грачев обращает внимание, что снижения ключевой ставки в России не предвидится, и даже более того — есть прогнозы о ее повышении до 16%. Помимо этого, там приняты изменения в налоговое законодательство, ввели обязательную продажу валютной выручки для экспортеров, Центробанк получает дополнительные полномочия в отношении доступа к валютному регулированию, к тому же растут цены на нефть.

— Это приведет к тому, что валюты на российском рынке станет больше — соответственно, рубль будет укрепляться. Назвать какую-то точную цифру тяжело, но пока что тенденция на ноябрь именно такая. Это значит, что и белорусский рубль получит поддержку.

А что насчет решения ФРС по ставке?

Сегодня Федеральная резервная система США обнародует решение по процентной ставке. Впрочем, большинство участников рынка и экспертов ожидают, что она сохранится на уровне 5,25—5,5% годовых. Однако для нас это, по сути, ничего не меняет.

— К нам это имеет далекое и косвенное отношение, особенно сейчас, когда изменение ставки ФРС достаточно прогнозируемое, давно учтенное и просчитанное всеми участниками мирового финансового рынка, — объясняет Михаил Грачев.

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