После ракетного удара по авиабазе РФ «Саки» в Крыму вспыхнул пожар 3 1.11.2023, 9:48

8,828

Прилет по аэродрому оккупантов подтвердили данные со спутников.

Вблизи взлетной полосы аэродрома «Саки» в Новофедоровке на территории временно оккупированного Крыма зафиксированы следы пожара. Еще 28 октября их не было, а 31-го замечены несколько очагов возгорания.

Об этом сообщила мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутников. В издании напомнили, что во время ракетной атаки по полуострову, вероятно, был прилет по аэродрому.

Напомним, что в ночь на 30 октября в оккупированном Крыму украинские военные успешно атаковали в Крыму российские системы стратегического назначения, которые имеют большое значение для общей системы противовоздушной обороны. ВСУ впервые применили ракеты ATACMS по Крыму.

В ГУР Минобороны заверили, что для российских захватчиков безопасных мест не осталось, украинская разведка отслеживает передвижение оккупантов. Теперь они перебрасывают на территорию временно оккупированного Крыма дополнительные установки ПВО и ПРО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».