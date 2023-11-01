После ракетного удара по авиабазе РФ «Саки» в Крыму вспыхнул пожар

После ракетного удара по авиабазе РФ «Саки» в Крыму вспыхнул пожар3
- 1.11.2023, 9:48
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Прилет по аэродрому оккупантов подтвердили данные со спутников.
Вблизи взлетной полосы аэродрома «Саки» в Новофедоровке на территории временно оккупированного Крыма зафиксированы следы пожара. Еще 28 октября их не было, а 31-го замечены несколько очагов возгорания.
Об этом сообщила мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутников. В издании напомнили, что во время ракетной атаки по полуострову, вероятно, был прилет по аэродрому.
Напомним, что в ночь на 30 октября в оккупированном Крыму украинские военные успешно атаковали в Крыму российские системы стратегического назначения, которые имеют большое значение для общей системы противовоздушной обороны. ВСУ впервые применили ракеты ATACMS по Крыму.
В ГУР Минобороны заверили, что для российских захватчиков безопасных мест не осталось, украинская разведка отслеживает передвижение оккупантов. Теперь они перебрасывают на территорию временно оккупированного Крыма дополнительные установки ПВО и ПРО.