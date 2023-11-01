Египет отправил десятки танков и бронемашин на границу с сектором Газа
- 1.11.2023, 9:55
- 4,334
С чем связана переброска бронетехники?
Египетская армия разместила танки, бронемашины и «десятки транспортных средств» возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа, пишет The Times of Israel, ссылаясь на фото с места событий.
Размещение тяжелой техники у КПП может быть связано с опасениями Каира по поводу возможного наплыва десятков тысяч беженцев из сектора Газа, предполагает издание. До сих пор Египет держал границу закрытой, пропуская в Газу только грузовики с гуманитарной помощью.
КПП «Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и палестинским анклавом. Ранее египетское правительство предложило создать лагеря для беженцев из сектора Газа в палестинском населенном пункте Рафах. При этом предполагалось, что лагеря будут находиться в 3 км от границы с Египтом, а их деятельность будет полностью контролировать Каир.
Также ожидается, что 1 ноября Египет откроет КПП «Рафах», чтобы принять из сектора Газа пострадавших палестинцев. Для их перевозки подготовлено 150 машин скорой помощи, но точное число людей, которых эвакуируют в Египет, не называется.