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Египет отправил десятки танков и бронемашин на границу с сектором Газа

  • 1.11.2023, 9:55
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Египет отправил десятки танков и бронемашин на границу с сектором Газа

С чем связана переброска бронетехники?

Египетская армия разместила танки, бронемашины и «десятки транспортных средств» возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа, пишет The Times of Israel, ссылаясь на фото с места событий.

Размещение тяжелой техники у КПП может быть связано с опасениями Каира по поводу возможного наплыва десятков тысяч беженцев из сектора Газа, предполагает издание. До сих пор Египет держал границу закрытой, пропуская в Газу только грузовики с гуманитарной помощью.

КПП «Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и палестинским анклавом. Ранее египетское правительство предложило создать лагеря для беженцев из сектора Газа в палестинском населенном пункте Рафах. При этом предполагалось, что лагеря будут находиться в 3 км от границы с Египтом, а их деятельность будет полностью контролировать Каир.

Также ожидается, что 1 ноября Египет откроет КПП «Рафах», чтобы принять из сектора Газа пострадавших палестинцев. Для их перевозки подготовлено 150 машин скорой помощи, но точное число людей, которых эвакуируют в Египет, не называется.

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