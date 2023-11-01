Патрушев нервничает 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

1.11.2023, 10:14

9,012

России не хватает сил для «рывка и прорыва».

Секретарь Совбеза РФ Патрушев нервничает. Оказывается, для рывка и прорыва, России не хватает ученых, инженеров и рабочих.

Платоныч, так вы ученых побольше сажайте. И чтоб сроки были не меньше, чем у только что осужденного на 12 лет «за госизмену» Анатолия Губанова, работавшего над водородным самолетом.

Про молодых не забывайте, как про математика Азата Мифтахова, которого в сентябре задержали через 5 минут после выхода из колонии, предъявив новое обвинение «в оправдании терроризма», а сегодня продлили арест еще на три месяца.

И с рабочими продолжайте разбираться. Объявите новую мобилизацию и отправляйте тех, кто еще у станков прохлаждается, в окопы - пусть «демилитаризацией» соседей занимаются.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».