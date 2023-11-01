В Испании НЛО приземлилось прямо на лужайку университета 4 1.11.2023, 10:25

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Студенты опубликовали эксклюзивное видео.

На территории Университета Алькалы, недалеко от Мадрида (Испания), студенты увидели неизвестный объект. Он, по словам очевидцев, приземлился на лужайку посреди кампуса.

Информация об этом появилась на странице учебного заведения в соцсетях.

Студенты думают, что это НЛО

Ученики и преподаватели университета также заметили неизвестных людей в защитных костюмах, окруживших объект. Кто-то из очевидцев происшествия запечатлел это на видео. На обнародованных кадрах виден какой-то объект, несколько похожий на тарелку космического корабля.

Так на видео «засветились» несколько человек, одетых в защитные костюмы. Предполагают, что это представители правительственных органов, которые производят какие-то действия рядом с тем, что похоже на НЛО.

¡ATENCIÓN! ⚠️🛸

Tenemos declaraciones oficiales sobre el OVNI que apareció ayer en el campus externo. El Dr. Sebastián Sánchez, vicerrector y coordinador del Grupo de Investigación Espacial (SRG Space Research Group) de la UAH, nos explican lo que han averiguado hasta el momento. pic.twitter.com/CeT3p60qSy — Universidad Alcalá (@UAHes) October 25, 2023

Как это прокомментировали в университете

Преподаватель университета и проректор и координатор Группы космических исследований Себастьян Санчес сказал, что руководители учебного заведения видели видео, но еще не могут комментировать, что произошло. Позже администрация университета опубликовала объяснение, что же произошло на территории кампуса.

«Тайна разгадана: космический корабль был транспортом новых талисманов – студентов программы межпланетного обмена Гормона и Нейрона. Добро пожаловать!», – написали в аккаунте Университета Алькалы.

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