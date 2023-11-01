«Заплатили за поездку $3,5 тысячи, а в итоге заснули прямо в холле» 4 1.11.2023, 10:33

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Белорусы рассказали о своих приключениях в египетских отелях.

О проблемах с заселением в египетский отель сайту onliner.by сразу несколько белорусских семей.

Туристы уже по прилете узнали, что им придется провести отпуск в другой гостинице, которая их не устраивает. Позже в компании «Тез Тур» пояснили, что случилась непредвиденная ситуация, но взамен белорусам предложили альтернативный вариант по более высокой цене.

Туристы: «Никто не предоставил нам выбора»

Евгений рассказывает: он приехал на отдых с женой и сыном, компанию им составила подруга семьи с ребенком. От организованного трансфера с туроператором белорусы отказались: решили добраться самостоятельно, чтобы не терять время. Но когда уставшие после перелета приехали в отель, выяснилось, что заселять их не будут.

— Мы приехали ночью и узнали, что в отеле Aladdin Beach Resort, который мы изначально забронировали, от нас не поступила оплата, — говорит Евгений. — С нами были двое детей, пока мы разбирались, что происходит, они заснули прямо в холле. В итоге нас поставили перед фактом, что мы должны ехать в отель Pharaoh azur resort. Никто не давал нам выбора и не объяснил, почему именно в него. Также изначально мы должны были до него добираться сами, только спустя несколько часов разбирательств нам организовали трансфер.

Белорус не понимает, почему о смене отеля его семья узнала в последний момент — когда они уже приехали в отпуск. И предложенная рокировка туристам абсолютно не понравилась (хотя новый отель пятизвездочный, а у первоначального кандидата — звезд четыре).

— Отель, который мы оплачивали изначально, подходил нам территориально. Также мы выбрали его из-за аквапарка и хорошего пляжа. А в том отеле, в который нас заселили сейчас, бассейн и пляж оставляют желать лучшего, — выражает недовольство Евгений.

Белорус заплатил за поездку на троих $3,5 тыс. и ожидал увидеть за эти деньги именно тот отель, который бронировал. Говорит, что покупал тур онлайн напрямую у компании «Тез Тур», раньше делал так не единожды — и вопросов не возникало.

О похожей ситуации нам также рассказал Александр. Он покупал путевку за два месяца до вылета. В турагентстве говорили, что все брони подтверждены, документы в порядке.

— Стоимость тура немаленькая — $2800 на двоих. Заказывали мы именно этот отель, так как уже были там и хотели только туда. По прилете выяснилось, что мы едем в совсем другой отель. И в автобусе с нами были около шести семей, которым точно так же поменяли гостиницу.

Вчера утром мы сами на такси поехали в исходный отель. У нас приняли документы и даже выдали браслеты и ключи от номера, но через 10 минут сказали, что есть проблемы и нужно вернуться на стойку регистрации. Там выяснилось, что у нас все же проблемы с туром. Пришлось возвращаться в Pharaoh azur resort, где меньше ресторанов и баров и где нет водных горок. Наш номер находится в корпусе на втором этаже, с видом на гудящие вентиляторы столовой. А мы бронировали бунгало в исходном отеле.

После звонка на горячую линию «Тез Тура» туристам рассказали, что в их отель «не прошла оплата». Это была вся информация.

— Больше всего удивляет, что никто толком ничего объяснить не может. Не прошла оплата… А почему — никто не знает. В агентстве, через которое мы покупали тур, отвечают, что первый раз про такое слышат, — недоумевает Александр.

Туроператор: «Стоимость альтернативного варианта выше»

Журналисты обратились за комментарием в представительство «Тез Тур» в Минске и попросили пояснить, что случилось. Точную причину экстренной замены отеля в компании не назвали, но выразили сожаление в связи с тем, что туристам пришлось столкнуться с непредвиденной ситуацией.

— К сожалению, в сфере туризма не всегда удается избежать ситуаций окончания квот у туроператора, сверхбронирования и так далее, ввиду чего представителями туроператора прилагаются все усилия для разрешения подобных ситуаций. В интересах туристов предлагаются соответствующие варианты для переселения в средства размещения аналогичной категории либо выше.

Касательно туристов, размещение которых должно было быть произведено в отеле Alladin Beach, сообщаем, что туристам был предложен альтернативный вариант размещения, предоставляющий более широкий спектр услуг, категория и стоимость которого выше. Данный вариант предложен туристам без осуществления доплат.

Дополнительно отметим, что в исключительных случаях туроператор оставляет за собой право заменить отель или номер в отеле, подтвержденные ранее, на отель или номера в отеле той же либо более высокой категории при сохранении других составляющих турпродукта. Аналогичная информация есть в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность в сфере туризма.

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