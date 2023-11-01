В Донецке раздались мощные взрывы и начался пожар
- 1.11.2023, 10:40
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Сообщается о «прилетах» по железнодорожной станции.
Во временно оккупированном Донецке этой ночью и накануне вечером звучали взрывы и произошел пожар. Пропагандисты рассказывают о якобы обстреле города, говорят о «прилетах» по железнодорожной станции.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Отметим, что взрывы в подконтрольном российским захватчикам Донецке стали раздаваться еще вечером во вторник. Тогда же в сети появились сообщения об ударе по запасам горючего, вследствие чего произошел пожар.
Взрывы гремели, в частности, в Буденновском районе города.
Российские пропагандисты уже после полуночи снимали сюжет о якобы применении при обстреле кассетных боеприпасов, традиционно утверждая, будто бы город «бомбят» украинские военные.
Также местные жители в сети рассказывали об обстрелах ж/д станции в Буденновском районе, писал Тг-канал «Типичный Донецк».
В сети публиковали кадры о взрывах в Донецке в ночь на 1 ноября.
Уже утром в сети появились сообщения о жертвах вследствие взрывов в Донецке. Так, согласно данным местных пабликов, подконтрольных оккупантам, погибли 2 человека, среди которых есть сотрудник «МЧС» оккупационной администрации.
Также в Тг-каналах рассказывают, что в результате обстрела на ул. Бирюзова в Донецке перебило трубу.
Кроме того, в пророссийских Тг-каналах выложили кадры последствия «обстрела», что произошел накануне, с обломками на ул. Краснооктябрьской и на переулке Орешково.