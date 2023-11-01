В Белорусском Красном Кресте отказались уволить скандального генсека 1 1.11.2023, 10:43

2,300

Дмитрий Шевцов

Теперь БОКК лишат финансирования.

Генеральный секретарь белорусского общества Красного Креста (БОКК) Дмитрий Шевцов продолжает исполнять свои полномочия. Об этом ТАСС сообщили в организации. Ранее БОКК предоставили выбор — лишиться генсека или финансирования.

«В соответствии с уставом Белорусского Красного Креста к исключительной компетенции Съезда относятся вопросы избрания, переизбрания, смещения генерального секретаря. 7 сентября XXVI Съездом Белорусского Красного Креста принято единогласное решение о продолжении работы Дмитрия Шевцова в занимаемой им должности генерального секретаря. Таким образом, Дмитрий Шевцов продолжает исполнять свои полномочия в соответствии с решением Съезда», — сообщили в организации.

Напомним, 4 октября правление Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) после проведенного расследования заявило, что генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста (БОКК) Дмитрий Шевцов нарушил основные принципы движения, правила использования его эмблем и политику добросовестности федерации.

В МФКК в ультимативной форме потребовали ухода в отставку генерального секретаря БКК Шевцова до 30 ноября в связи с нарушением нейтралитета из-за его поездок на Донбасс. В ином случае в МФКК пригрозили приостановить членство БКК в федерации и прекратить финансирование, если это требование не будет выполнено до 30 ноября.

Как разворачивался скандал вокруг Шевцова

В июле генсек БОКК Дмитрий Шевцов посетил Донбасс и попал на камеру в форме с нашивкой Z — российской военной символикой. Между тем устав Красного Креста запрещает отдавать предпочтение какой-либо стороне в военных действиях.

Во второй свой визит на Донбасс Шевцов (уже в майке и кепке с логотипами Красного Креста) раздавал гуманитарную помощь и подтвердил на камеру пропагандистки «Беларусь 1», что Белорусский Красный Крест принимает «активное участие» в вывозе украинских детей в нашу страну — якобы на оздоровление.

Этим делом заинтересовалась Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Там осудили поездку Шевцова в оккупированные украинские регионы. В организации посчитали, что обстоятельства визита компрометируют ее основополагающие принципы. Федерация связалась с Белорусским Красным Крестом, чтобы выразить «серьезную озабоченность и предотвратить любую подобную деятельность в будущем», а также обратилась в комитет по соблюдению правовых норм и посредничеству МФКК и КП для расследования этого случая.

В МФКК также рекомендовали Дмитрию Шевцову отойти от дел и попросили сделать это до 3 октября. Но в начале сентября в Минске состоялось внеочередное заседание XXVI съезда Белорусского Красного Креста, на котором Шевцов был единогласно переизбран на должность генсека, несмотря на рекомендации МФКК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».