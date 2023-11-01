Шендерович: Когда Кавказ полыхнет, русским припомнят всё 1.11.2023, 10:48

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Виктор Шендерович

Дальнейшие события будут очень бурными.

За острым всплеском антисемитизма в кавказских республиках России стоит Кремль. Глава РФ Владимир Путин уверен, что может управлять этими процессами, однако он играет с огнем.

Об этом заявил российский писатель и журналист Виктор Шендерович в эфире «Ходорковский LIVE».

«Путин довольно давно на этом играет… Разжечь национальную тему, подогреть и направить в своих интересах. А потом, когда она перейдет границы, напугать этим и сказать: «Вот видите, какие ужасы творятся? Голосуйте за меня - я стабильность». Только это стабильность в постоянной ксенофобии, манипулировании, агрессии», - рассказал Шендерович.

С его слов, уверенность Путина в том, что он может контролировать эти процессы, наивна. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. И в этом случае хуже всего придется русским, заверил Шендерович.

«Разжигать этот огонь межнациональной розни, чтобы на нем погреться, - это очень опасное занятие. Этот огонь перекинется в любую секунду. Напомню, как убивали и резали русских в Средней Азии в 90-х годах. Попытка эту энергию раскочегарить, чтобы направить в своих политических интересах на короткой дистанции удается, но на длинной ненависть возвращается всегда. До Путина это, к сожалению, не дотянется. Но до русских дотянется! Кавказ полыхнет при первой возможности! Когда центр ослабнет, им припомнят все: и мобилизацию, и Ермолова… По самое не могу припомнят. Только резать будут русских, а не Путина, к сожалению. И не Шойгу, и не Суровикина. Резать будут тех, кто попадется под руку в тот момент. Симптоматика очень поганая», - подчеркнул Шендерович.

В целом, констатировал он, Российская империя стремительно идет по пути распада. И, судя по всему, дальнейшие события будут очень бурными.

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