Доллар заметно укрепился на первых торгах ноября 1.11.2023, 10:50

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Белорусский рубль ослабевает.

Вчера доллар скинул 3 копейки, а сегодня утром вырос на эти же самые 3 копейки. Продолжаем следить за курсами на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар с утра вырос уже на 3,56 копейки, до 3,1976 рубля.

Сделок по евро пока не было, курс по Нацбанку составляет 3,3692 рубля.

Российский рубль снизился на 1,80 копейки, до 3,4220 рубля.

Отметим, что во вторник доллар снизился на 3,38 копейки, до 3,1620 рубля. Евро по цене не изменился, стоил 3,35 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 1,90 копейки, до 3,44 белорусского.

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