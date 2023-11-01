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Украинский спецназ «поджарил» технику РФ возле Авдеевки: оккупанты бросились врассыпную

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  • 1.11.2023, 10:58
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Украинский спецназ «поджарил» технику РФ возле Авдеевки: оккупанты бросились врассыпную
Архивное фото

Удар нанесли в самый неожиданный для врага момент.

Воины Сил специальных операций (ССО) с помощью дронов «поджарили» вражескую технику в районе Авдеевки. В частности, БПЛА уничтожили ремонтную машину россиян и повредили танк Т-90 «Прорыв».

Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

Как сообщается, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить город, однако украинские защитники крепко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

«Воины ССО, как всегда, делают это метко и в самый неожиданный для врага момент», - говорится в сообщении под видео.

Так, операторы 3-го полка с помощью БПЛА уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 «Прорыв».

«Оккупанты бросились от горящей техники в россыпную. Впрочем, мы уверены, что бегать по нашей земле им осталось недолго», - добавили в ССО.

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