Стало известно, сколько белорусов будут платить повышенный в 10 раз транспортный налог 1.11.2023, 11:15

Составлять список будет правительство.

Как минимум 2,4 тысячи люксовых автомобилей обложат повышенным транспортным налогом со следующего года. Об этом заявила «депутат» Светлана Бартош.

Составлять список автомобилей повышенной комфортности, владельцам которых предстоит платить повышенный в 10 раз транспортный налог, будет правительство.

— Вы знаете, по автомобилям, [которые обложат повышенным налогом], — там где-то уже около 2,4 тыс. автомобилей есть, — заявила член постоянной комиссии «палаты представителей» по бюджету и финансам Светлана Бартош.

Такое заявление «депутат» сделала до того, как в «палате» представителей приняли проект измененного Налогового кодекса, в котором прописана такая мера.

Напомним, с 2024 года могут измениться ставки транспортного налога. В частности проектом Налогового кодекса предусмотрено их десятикратное повышение для люксовых автомобилей. «По транспортным средствам, с года выпуска которых прошло не более трех лет, включенным в перечень транспортных средств повышенной комфортности, определяемый Советом министров, транспортный налог, включая авансовые платежи, исчисляется по ставкам, увеличенным в десять раз», — говорится в законопроекте.

Также чиновники намерены повысить стандартные ставки транспортного налога. Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 61 рубль в год, а хотят поднять до 66 рублей. По повышенной в десятикратном размере ставке выйдет 660 рублей, если введут изменения.

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