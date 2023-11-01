«Почему американцы молчат, если знают, что Путин умер?» 16 1.11.2023, 11:30

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Спецслужбы США следили за близким окружением главы Кремля.

Если Путин мертв, то об этом точно знают спецслужбы США, которые следили за близким окружением главы Кремля и, скорее всего, даже за ним самим.

Об этом заявил российский юрист и блогер Марк Фейгин в интервью для Евгения Киселева на канале YouTube.

«Что касается смерти Путина. Ладно, доказательства, а почему об этом молчат американцы? Если бы такое произошло, вот представить себе, что они не обладают вообще никакими инсайдами, было бы сложно. Может, устранить Путина сложно, но прослушать телефон они могут», — отметил Марк Фейгин.

«Американцы все это контролируют. Чтобы иллюзий ни у кого не было, что вот WhatsAppы несчастные, «Сигналы» — защищенные программы, то не думайте, что у американцев нет к этому доступов. Конечно и безусловно, у них есть доступы. При этом представить, что они не отслеживают информацию и не знают, что происходит, сложно. Я с трудом себе могу это представить. Хорошо, они знают, но молчат. А какой смысл им молчать? Чтобы играть в какую игру?», — задался вопросом юрист.

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