«Ночь провел на скамейке возле магазина» 6 1.11.2023, 11:47

3,884

История пропавшего ребенка из Жодино, которого спустя сутки нашли в Борисове.

Девятилетний Алексей Полещук пропал в 19:00 в понедельник. Он не вернулся из школы домой. Его видели в Минске, а нашли уже во вторник в Борисове. Мама мальчика Ольга рассказала mlyn.by, где все это время скитался ее сын и что с ним произошло.

— Леша нам рассказал, что захотел покататься на электричке, — делится подробностями «путешествия» сына Ольга. — Он думал, что сядет на электричку, которая по кругу привезет его обратно в Жодино. Но электричка приехала на конечную станцию в Минск и остановилась.

Батарея в телефоне у него разрядилась. Он испугался и подумал, что доедет домой на автобусе. А автобус его привез в Зеленый Луг. Он вышел, было начало первого ночи. Ночь провел на скамейке возле магазина «Соседи».

Утром в 5.30 утра пришел в магазин погреться. Сказал сотрудникам магазина, что ему на тренировку рано. В магазине ему дали бананов, коктейль. Потом он у людей спросил, как доехать до железнодорожного вокзала.

Добрался, сел на электричку до Борисова. Там познакомился с баскетбольной командой. Но электричка не останавливалась на «Жодино-Южное», только на станции «Жодино». Как признался ребенок, не знал, как оттуда ехать домой. И решил поехать с этими спортсменами до Борисова на их выступление. Сказал, что решил с ними ехать обратно и уже выйти на «Жодино-Южном».

Уже на соревнованиях в спортшколе мальчика по фото узнал работник этого учреждения (информация об исчезновении Леши быстро распространилась по сети). Мужчина подошел к нему и показал фотографию. Леша подтвердил, что на фотографии он. Тогда мужчина связался с милицией — вместе они дождались приезда сотрудников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».