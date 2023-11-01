В Минск приехала подельница Путина, ордер на арест которой выдали в Гааге

В Минск приехала подельница Путина, ордер на арест которой выдали в Гааге15
- 1.11.2023, 11:57
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Львова-Белова поблагодарила режим в Беларуси за помощь в похищении украинских детей.
В Беларусь приехала российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал суд в Гааге. С послом России в Беларуси они обсудила «помощь детям Донбасса».
1 ноября Мария Львова-Белова приехала в Минск, где встретилась с послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым. По данным российского дипломата, в 2021 году в Беларуси побывали 2250 детей из оккупированных Россией областей Украины. Грызлов заявил, что Беларусь и Россия и дальше продолжат вывозить украинских детей.
В свою очередь Львова-Белова отметила, что она очень благодарна Беларуси за помощь украинским детям, которая «вносит огромный вклад, помогая детям перезагрузиться и перестроиться на мирный лад жизни».
Напомним, в марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в этой стране Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию и перемещение украинских детей.
Обвинения Беларуси в депортации украинских детей
Детей с оккупированных территорий Украины привозят в Беларусь с 2016 года. Последнее время этим занимается фонд паралимпийца и провластного активиста Алексея Талая.
ПАСЕ 27 апреля этого года приняла резолюцию, в которой признала насильственную депортацию украинских детей в Россию геноцидом, а Александра Лукашенко и правительство Беларуси — причастными к нему.