The Hill: Байден наложит вето на помощь Израилю без поддержки Украины 1.11.2023, 11:54

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Джо Байден

Законопроект внесли республиканцы.

Президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами Палаты представителей законопроект о пакете помощи только Израилю, без финансирования поддержки для Украины.

Об этом сообщает The Hill.

В Белом доме заявили, что глава государства не поддержит такую инициативу представителей Республиканской партии по оказанию помощи Тель-Авиву, одновременно сократив финансирование Налоговой службы (IRS) и исключив направление средств на другие приоритеты национальной безопасности.

Административно-бюджетное управление (OMB) разобрало предложение республиканцев в Палате представителей и пришло к выводу, что оно «привносит партийность в поддержку Израиля» и не отвечает требованиям времени, игнорируя гуманитарную помощь жителям Сектора Газа и помощь Украине, а также союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Этот законопроект вреден для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности», - подчеркнули в Административно-бюджетном управлении.

Перед этим Белый дом заявлял, что предложение Республиканской партии знаменует собой «отход от двухпартийного прецедента», требующего сокращения финансирования в рамках чрезвычайного пакета мер по национальной безопасности США.

«Конгресс последовательно и двухпартийно работал над оказанием помощи Израилю в сфере безопасности, и этот законопроект угрожает излишне подорвать этот давний подход. Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнительном документе по национальной безопасности будет иметь глобальные последствия», - отметили в OMB.

В заявлении Управления также говорится, что администрация продолжит работать с законодателями в Конгрессе, чтобы добиться соглашения по дополнительному запросу, выдвинутому ранее в этом месяце Белым домом.

Напомним, 30 октября новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил свой вариант пакета помощи Израилю на 14,3 млрд долларов без Украины.

Эта инициатива конкурирует с запросом президента США Джо Байдена к Конгрессу выделить 106 млрд долларов, которые, в частности, хотят направить на военную помощь Украине и Израилю.

На следующий день координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби заявил, что Байден может ветировать законопроект о помощи Израилю отдельно от Украины, если его примут в Конгрессе.

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