Минчанин продал четыре украденных в России кроссовера 2 1.11.2023, 12:31

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иллюстративное фото

И заработал 379 тысяч рублей.

В Следственном комитете рассказали, что житель Минска продал четыре автомобиля, которые были украдены в России. Подробности преступной схемы озвучили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, в 2022-2023 годах минчанин опубликовал на известных интернет-площадках несколько объявлений, связанный с продажей машин по привлекательным ценам. На данные объявления отреагировали житель Могилевской области, а также трое россиян. Сказано, что встречи с покупателями состоялись в Гомеле, Жлобине и Минске. Житель Минска презентовал и смог продать четыре автомобиля. Речь идет про Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Hyundai Palisade, Hyundai Sonata. Общая стоимость оценивается более чем 379 тысяч рублей.

В СК добавили, что через некоторое время после сделки покупатель из Могилевской области узнал, что свидетельство о регистрации и идентификационный номер Hyundai Santa Fe были поддельными. Данной машиной заинтересовалась милиция. Кроме того, россиянина, купившего Kia Sportage, на въезде в Гомель остановили сотрудники ГАИ и заподозрили подделку техпаспорта. После экспертизы выяснилось, что идентификационный номер является поддельным. Подобное обнаружили и два других покупателя иномарок.

Сообщается, что продавца оказалось довольно сложно вычислить, так как в ходе сделок он представлялся вымышленными именами, а также использовал поддельные паспорта и водительское удостоверение. Кроме того, он пользовался сим-картами, которые были оформлены на других лиц. Сотрудники милиции смогли вычислить и задержать фигуранта.

При проведении обысков у фигуранта было изъято 14 мобильных телефонов, два комплекта номерных знаком, российские банковские карты, детектор банкнот.

«Установлено, что он пытался продать еще два автомобиля с темным прошлым – BMW X3 и Kia K5», - уточняется в сообщении.

В СК сказали, что машины находятся на спецстоянке до решения суда. Сказано, что под следствием также оказался и 44-летний знакомый обвиняемого, который занимается ремонтом машин в Барановичах. Так, по просьбе обвиняемого, он приклеил в пригнанные две машины таблички с поддельными идентификационными номерами.

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