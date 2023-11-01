The NYT: Бои за Авдеевку стали самыми кровавыми за всю войну 3 1.11.2023, 12:39

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Путин лично настаивает на взятии этого города.

За город Авдеевка Донецкой области и Украина, и страна-агрессор Россия платят «большую цену». Потери российских захватчиков больше чем те, которые понесла оккупационная армия во время боев в прошлом году и под Угледаром в марте 2023 года.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить этот город, потому что он имеет стратегическую военную ценность. Для главы Кремля это было бы большой победой – захватить город после стольких лет сопротивления. Об этом говорится в статье The New York Times.

Журналисты издания со ссылкой на украинских военных, российских «военкоров» и независимых военных аналитиков отмечают, что украинская артиллерия уничтожала бронеколонны россиян на подступах к Авдеевке, а российскую пехоту, которая выходила из техники, уничтожали дронами.

Отмечается, что российским оккупантам за почти три недели битвы не удалось достичь прорыва, которого они хотели. При этом оккупанты, по данным Американского института изучения войны, потеряли на поле боя сотни человек и более 100 единиц бронетехники и танков. Захватчикам все же удалось немного продвинуться, но очень большой ценой.

Но авторы материала со ссылкой на украинского военного также отмечают, что украинская армия тоже терпит большие потери. По словам неназванного бойца, из более чем 50 человек в его подразделении после первых дней боев остались не раненными только шестеро защитников.

В The New York Times считают, что Авдеевка имеет стратегическую военную ценность. Аналитики объясняют, что если российским оккупантам удастся захватить этот украинский город, то защитники Украины будут отброшены от порога Донецка. Также захват города может открыть для оккупантов основные железнодорожные и автомобильные пути в этом районе.

Кроме этого, для российского диктатора Владимира Путина захват Авдеевки имеет и политическую ценность. В издании отмечают, что для главы Кремля это было бы большой победой – захватить город после стольких лет сопротивления.

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