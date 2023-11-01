Идеальные зомби Телеграм-канал «Запретное мнение»

1.11.2023, 12:50

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Россия сыпется буквально на глазах.

Основой последних событий в Дагестане является атмосфера всеобщей ненависти, которая черным облаком плотно окутала путинскую РФ.

Жизнь в режиме «осажденной крепости», когда вокруг сплошные враги, а единственный выход ведет в «рай», сводит людей с ума и превращает в озлобленное стадо.

Когда же к этому добавляется еще и радикальный ислам — получается взрывоопасная смесь, способная подорвать всю страну.

Сегодня враги украинцы с евреями, а завтра в список добавят и русских.

Эксперименты Путина и Ко по выводу идеальных Zомби, готовых без раздумий идти в любой мясной штурм, в конечном итоге приведут к катастрофе, масштаб которой превзойдет 1917 с 1991 вместе взятые.

Само сохранение России (в том или ином виде) будет поставлено под большой вопрос.

Ни на «марш Пригожина», ни на «захват международного аэропорта в Дагестане» Кремль своевременно отреагировать так и не смог, пассивно наблюдая за развитием событий со стороны.

Что же он будет делать при возникновении более серьезных угроз? А они уже не за горами.

Система сыпется буквально на глазах и на дистанции выглядит абсолютно нежизнеспособной.

Престарелый вождь перестал быть хоть сколько-нибудь сдерживающим фактором. Если бы у нуля были глаза, то он бы выглядел как Путин.

Все уверены, что в марте он переизберется на новый срок, но кто сказал что «выборы» вообще будут? До них еще целых 4 месяца. В нынешних реалиях это огромный срок. Целая вечность.

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