Беларусь вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска

Беларусь вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска1
- 1.11.2023, 12:51
Соглашение действовало с 1995 года.
«Палаточники» в одном чтении приняли законопроект «О прекращении действия Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской государственной границе».
Законопроект был подготовлен в связи «с существенным нарушением украинской стороной условий cоглашения».
Соглашение действовало с 1995 года. Украины вышла из него в феврале 2023 года.