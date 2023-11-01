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Беларусь вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска

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  • 1.11.2023, 12:51
Беларусь вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска

Соглашение действовало с 1995 года.

«Палаточники» в одном чтении приняли законопроект «О прекращении действия Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской государственной границе».

Законопроект был подготовлен в связи «с существенным нарушением украинской стороной условий cоглашения».

Соглашение действовало с 1995 года. Украины вышла из него в феврале 2023 года.

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