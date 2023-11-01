Гордон выдвинул неожиданную версию смерти Путина 2 1.11.2023, 13:04

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Дмитрий Гордон

Новость могла быть согласована с влиятельным игроком на международной арене.

Украинский журналист и военно-политический обозреватель Дмитрий Гордон признался, что у него есть одно ощущение касательно слухов о смерти Путина, которые активно распространяет российский политический аналитик Валерий Соловей.

«Даже если это информационный вброс спецслужб, то, возможно, они хотят его (Путина – ред.) увести в тень и, может, даже по согласованию с американцами», – заявил эксперт во время совместного стрима с Алесей Бацман.

Затем Гордон пояснил, что он имеет в виду. Миру подается, что Путина якобы нет, он умер. И новые хозяева России могут вывести войска из Украины и завершить конфликт.

Однако собеседница не согласилась с коллегой: «В договор с американцами я не верю, потому что все тайное становится явным. Зачем им себя такой ф…ней запятнывать? Не верю. Если бы его таким образом пытались вывести из игры, то уже объявили бы о том, что он умер, чтобы повесить на него всех собак. И в таком случае сейчас должны происходить совершенно другие процессы, но мы видим, что их нет».

После этого Гордон попросил зрителей написать, верят ли они в то, что Путин умер. Мнения разделились и, как сказала Алеся Бацман, по ответам приблизительно 60 % не верят, а 40 % верят.

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