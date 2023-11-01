США и Израиль обсуждают введение миротворцев в сектор Газа 1.11.2023, 13:14

В идеале они должны включать подразделения арабских стран.

США и Израиль рассматривают несколько вариантов будущего существования сектора Газа после его демилитаризации. Один из них предусматривает введение международного миротворческого контингента, рассказали Bloomberg люди, знакомые с обсуждением вопроса.

В этом случае временный контроль над анклавом получила бы администрация из представителей стран региона, поддержанная войсками США, Великобритании, Германии и Франции. В идеале, по словам источников Bloomberg, контингент должен был бы включать также подразделения арабских стран, таких как Саудовская Аравия или ОАЭ.

Обсуждение только началось, некоторые американские чиновники считают рассмотрение конкретных вариантов мирного урегулирования преждевременным. По словам человека, знакомого с позицией Джо Байдена, президент США считает политически рискованным подвергать опасности даже небольшую группировку американских войск. По словам другого источника, не ясно, заинтересует ли такой вариант арабские страны.

Другая обсуждаемая возможность — миротворческие силы по образцу тех, что контролируют ситуацию на Синайском полуострове, обеспечивая выполнение условий мирного договора между Египтом и Израилем от 1979 г. В Израиле считают, что эта идея заслуживает рассмотрения, говорит человек, знакомый с ситуацией.

Третий вариант — введение временной администрации под эгидой ООН. Однако в Тель-Авиве ее считают нереализуемой, поскольку скептически оценивают возможности ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник в Сенате, что президентская администрация рассматривает различные варианты будущего для Газы. «Нельзя вернуть статус-кво, когда Газой управляет ХАМАС, — заявил он. — Также управлять Газой или контролировать ее не должен Израиль — и израильтяне сами заявляют об этом».

Предпосылкой для реализации любых вариантов, которые начали рассматриваться, должно быть уничтожение ХАМАС и демилитаризация Газы, заявил Офир Фалк, советник по внешней политике премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

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