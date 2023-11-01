Два украинских десантника взяли штурмом укрепление РФ, уничтожив группу оккупантов 2 1.11.2023, 13:24

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Оставшихся в живых россиян взяли в плен.

Двое воинов 71-й егерской бригады десантников ВСУ во время штурма вражеского шанца уничтожили четырех российских военных. Еще двоих пленили.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Они пришли сюда грабить и убивать. Они готовы насиловать и пытать украинцев, чтобы им - в России - сократили срок в тюрьме или лишили долгов. Но когда лицом к лицу встречаются с нашими воинами - бегут, или сдаются в плен», - рассказывают бойцы.

При этом, по их словам, оккупанты и с ужасом ждут от украинских бойцов того, что сами бы с животным удовольствием делали с пленниками.

«Но вместо издевательств, их ждала медицинская помощь и теплая еда», - констатируют десантники.

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