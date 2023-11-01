Срок отработки для врачей в Беларуси увеличили до пяти лет 30 1.11.2023, 13:42

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Лукашенко подписал скандальный «закон» об ординатуре.

Врачам, поступающим в ординатуру, придется отрабатывать после обучения не менее пяти лет, а в случае отказа — возместить стоимость учебы в кратном размере. Эти и другие изменения предусмотрены новой редакцией закона «О здравоохранении». Поправки были приняты «палатой представителей» во втором чтении еще 19 сентября, но только теперь, после одобрения в «совете республики» и подписи Лукашенко, текст закона официально опубликовали на Национальном правовом портале. Его основные положения вступят в силу через три месяца.

«Закон» предусматривает множество изменений в отношении ординатуры. Это дополнительная форма подготовки врачей в Беларуси, которые уже отработали распределение или имеют хотя бы два года стажа, попасть туда можно по направлению с места работы. Путем обучения в ординатуре врачи улучшают свою квалификацию или меняют профиль специальности. Учеба проходит при медуниверситетах, университетских клиниках, РНПЦ, в больницах и прочих медучреждениях.

Согласно новой редакции «закона», ординатура теперь будет только бесплатной, то есть за счет бюджета (платная форма — только для иностранцев, временно проживающих в Беларуси). А значит, после обучения всем придется отрабатывать. И срок отработки теперь увеличивается с двух лет до пяти — в том числе для заочников.

Сам срок обучения тоже возрастает и составит от двух до пяти лет (ранее было два года очно и три заочно для любых специальностей).

Таким образом, поступление в ординатуру свяжет врача на срок от семи до десяти лет: два-пять лет обучения и пять лет отработки.

При этом вводятся серьезные санкции за уход с учебы или отказ от отработки. Это касается тех, кто учился как очно, так и заочно:

если врач решит уйти из ординатуры или его отчислят — в том числе по инициативе его начальства, — ему придется возместить затраты на его обучение (ранее этого не требовалось);

если медик после ординатуры откажется работать по распределению или не отработает весь срок, то будет должен вернуть в бюджет средства, затраченные на его подготовку, в 2,5-кратном размере.

Кроме того, похоже, теперь ординатура будет обязательным условием для допуска врачей к оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Возможно, по этому пункту еще последуют разъяснения Минздрава. На данный момент ординатура является дополнительным этапом последипломного образования, проходят ее далеко не все врачи, чаще она требуется от претендентов на руководящие должности. Однако уже сейчас она обязательна для тех же стоматологов, чтобы получить узкую специальность — например, ортодонта.

Тех, кто уже прошел ординатуру или учится в ней сейчас, нововведения не коснутся. Все новые положения будут распространяться только на тех, кто начал подготовку в ординатуре после 1 февраля 2024 года, когда основные положения закона вступят в силу.

Также «закон» предусматривает другие изменения: урегулирование вопроса университетских клиник, создание нового типа медучреждений — центров для реабилитации людей, страдающих от зависимостей, запрет на использование незарегистрированных медицинских изделий, расширение возможности выдачи пациентам лекарств за счет бюджета, возможность для больниц отправлять анализы пациентов для исследования за границу и так далее.

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