Последняя ставка Путина 4 Виктор Каспрук

1.11.2023, 13:54

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Виктор Каспрук

Сыграет ли она?

Запад попал в ловушку. Там опасаются, что Россия выиграет войну, но еще больше боятся оказать Украине поддержку, необходимую для того, чтобы Российская Федерация проиграла войну. Западные политики напоминает людей, сидящих верхом на заборах из колючей проволоки: в какую сторону ты бы не ткнулся, это закончится болезненной ситуацией. Стратегическая нерешительность создает потенциально проигрышную позицию для Запада, и Путин это знает.

Возникли парадоксальные обстоятельства, когда многие принимающие решения в Соединенных Штатах и объединенной Европе считают, что если Украина победит, то начнется ядерная война. Сделав такое ошибочное заключение, они продолжают проводить политику в отношении Украины именно в этом русле.

На самом деле ситуация диаметрально противоположная. Если бы победила Российская Федерация, то гарантировано то, что Путин дальше нападет на одну или сразу на несколько стран-членов НАТО. И именно это будет началом Третьей мировой войны, которая действительно станет ядерной. Китай же будет координировать атаку на Тайвань с новым российским вторжением в Европу.

Первоначально главной целью НАТО было не дать марксистско-ленинской коммунистической России и ее союзникам из Варшавского блока захватить Западную Европу. Эта миссия прекратила существование после распада Советского Союза и отстранения коммунистической партии от власти. Но в Америке и Европе опрометчиво поверили, что Российская Федерация действительно может стать демократической, и теперь последствия этой трагической ошибки мы видим в Украине.

Североатлантический альянс явно не был полностью готов к российскому вторжению на территорию суверенного государства Украины. Хотя Москва давно уже не скрывала своих претензий на мировую гегемонию и целенаправленно искала себе в мире союзников среди террористических режимов.

Нынешнюю стратегию Путина можно определить так: не проиграть войну Украине до президентских выборов 2024 года в Соединенных Штатах. Российский диктатор ожидает смену власти в Вашингтоне и трещину в коалиции Запада, которая поддерживает освободительную войну Украины с имперской Россией. Надеясь, что в случае своего прихода на президентский пост Дональд Трамп быстро признает украинское государство зоной стратегических интересов Москвы.

«Украина не проигрывает, пока Америка остается преданной своей обороне», – сказал Джон Нагл, подполковник армии США в отставке, ныне преподающий боевые действия в Военном колледже армии США. «Украина сейчас сталкивается с наибольшей угрозой не со стороны России, а из-за политической дисфункции в Вашингтоне».

Можно с уверенностью сказать, что сегодня Америка оказалась перед определяющим выбором. Ведь процесс разрушения глобального влияния США подорвет международный порядок и нивелирует все предыдущие американские геополитические достижения, полученные после окончания Второй мировой войны. В случае проигрыша Украины в Российской Федерации весь мир падет во тьму тоталитарного деспотизма, поэтому украинский проигрыш станет и американским проигрышем.

Америка сделала очень многое для поддержки Украины, но ей нужно сделать еще больше, чтобы убедиться, что Украина быстрее выиграет свою борьбу с коварным московским захватчиком.

Те персоны в американском политикуме, которые сейчас блокируют администрации президента Джо Байдена возможность продолжать оказывать многостороннюю помощь Украине, должны помнить следующее. Россией правит вождь в стиле мафии, начавший преступную агрессивную войну против цивилизованной страны Восточной Европы, которая ничего не сделала, чтобы спровоцировать ее, хочет объединиться с демократическими странами Европейского Союза и не хочет становиться частью новой Российской империи, как того хочет диктатор , что сошел с ума от вседозволенности.

Путин дал понять, что он не уважает ни предварительных договоров, подписанных Российской Федерацией с Украиной, ни принципов Устава ООН относительно уважения суверенитета наций. Для него важна только возможность расширить территорию Российской Федерации путем незаконного захвата украинских земель. Он и на дух не переносит демократию, поскольку ее введение в России означало бы потерю власти им и его подельниками, которые все тесно связаны между собой общими преступлениями.

И если бы ему удалось каким-то образом добиться успеха в войне, которую он сейчас называет войной против Запада, он мог значительно расширить свою власть и влияние в Европе, поощрить единомышленников-диктаторов во всем мире и поставить под угрозу свободные экономики и демократические правительства на Европейском континенте. Иными словами, он представляет наибольшую угрозу мировой безопасности со времен своего предшественника Адольфа Гитлера.

Сейчас успешное продолжение украинской обороны в кровавой войне с Московией определяется тем, удастся ли президенту Джо Байдену и его команде продавить Конгресс на продолжение финансирования помощи украинскому государству.

И все, что произойдет после этого, будет зависеть от того, достигнет ли Украина дополнительного успеха на поле боя, и, в конце концов, от результатов следующих президентских выборов в Америке. К сожалению, эти два фактора снова будут работать друг на друга. Белый дом должен осознать это и быть готовым быть менее консервативным по отношению к оружию, которое он готов предоставлять Украине. Следующие 6-12 месяцев станут полностью решающими не только для дальнейшей исторической судьбы Украины, но и для Америки – это определит, останется ли она мировым лидером и будет ли западная цивилизация определять приоритеты дальнейшего развития человечества и дальше.

Настораживает то, что Путин и некоторые радикально настроенные представители Республиканской партии уже некоторое время используют в своих речах те же политические обоснования. Как будто запись одних и тех же речей копируется снова и снова. Как вообще могло произойти, что они в борьбе за прекращение финансовой и военной помощи Украине используют одинаковую интерпретацию этой темы? А их аргументация относительно необходимости быстрого окончания российско-украинской войны выглядит так, будто это именно Украина напала на Россию.

Радикально настроенные против помощи Украине члены Республиканской партии должны хорошо подумать над тем, что может произойти, если вдруг Соединенные Штаты перестанут оказывать помощь Украине.

А именно:

1. Украина в конце концов проигрывает войну, в которой ее граждане отдали все, что имели, во избежание поглощения тоталитарной Россией.

2. Причиной станут США не только потому, что они не смогли оказать поддержку, но и потому, что они ответственны за соглашение 1994 года. Именно они побуждали Украину отказаться от собственного ядерного оружия, отсутствие которого сейчас угрожает существованию украинского государства.

3. Ни одна страна, никогда и ни при каких обстоятельствах, больше не будет доверять никаким гарантиям безопасности, предоставляемой им США.

4. Те политики-республиканцы, которые хотят навсегда перекрыть любую помощь украинцам в такое трагическое для нас время, должны понимать, что именно на их совести будет распад государственности Украины, зачистка спецслужбами России патриотически настроенных граждан, зверства россиян против мирного населения, контрационные лагеря и замещение украинского населения в оккупированной стране на этнических россиян.

5. Радикалы в Республиканской партии голосуют за геноцид украинцев в ХХІ веке, изо всех сил помогая Путину завершить его реализацию в Украине.

Оказывается, что те же республиканцы, которые всегда выступают за прочную обороноспособность своей страны, показывают, что их единственной целью является финансирование крупного американского военно-промышленного комплекса. В то же время они отказывают в помощи тем, кто сражается за сохранение существования своей нации.

Когда Путин говорит, что хочет возродить СССР, то здесь он, как всегда, лжет. Диктатор пытается возродить царскую Россию с собой в качестве царя. Он может озвучивать какие-либо оправдания своего вторжения в Украину, но в основном это шаг к реализации его видения роли «исторической» имперской России. Для него образцом стала не большевистская революция, в поисках своего идеала он оглядывается на наследство русских царей.

Этот геополитический маньяк просто-таки одержим идеей уничтожения Украины. Как сказал недавно Путин по поводу развязанной им войны в Украине, этому «мы первоочередное внимание уделяем. С этого начинается день, и этим кончается». Российско-украинской войной, помимо прочего, он пытается прикрыть почти двадцатипятилетнее ограбление его режимом России. После чего Российская Федерация стала еще более регрессивным и экономически неудачным государством. И чтобы удержаться у власти, узурпатор сегодня готов на все. Поэтому остановить его нужно в Украине, а не ждать, когда он пойдет войной на другие европейские государства.

Случилось так, что пропутински настроенная часть республиканцев своим голосованием временно передала в Конгрессе тактическую победу России, отказав Украине в ожидаемой помощи. И по странному стечению обстоятельств произошло это в 85-ю годовщину подписания Мюнхенского соглашения 1938 года, наиболее позорного заговора за все времена. Которое в результате привело ко Второй мировой войне и миллионам человеческих жизней, потерянных на ней.

Очень удивляет то, что Республиканская партия, которая во времена холодной войны последовательно и целенаправленно боролась с коммунизмом и тоталитарным СССР, безусловно, больше всего сделала для распада тоталитарной империи, всегда поддерживала украинцев в их стремлении навсегда избавиться от российского имперского ига и восстановить свое государство чуть ли не полезным инструментом для воспроизведения новой Российской империи.

Империи, направленной на поражение Соединенных Штатов, как ведущей политической и экономической силы в мире и прекращения процветания американского народа, автоматически следующего за этим.

Можно сказать, что радикально настроенная часть Республиканской партии добилась в Конгрессе не только прекращения помощи Украине, она создала ситуацию, способную вылиться долгосрочными неблагоприятными последствиями для Америки и повлечь за собой политическую девальвацию всего, за что она всегда выступала.

Виктор Каспрук, wordpress.com

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