закрыть
1 ноября 2023, среда, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

HIMARS прямым попаданием уничтожил российский комплекс ZALA и его операторов

3
  • 1.11.2023, 14:12
  • 3,824
HIMARS прямым попаданием уничтожил российский комплекс ZALA и его операторов

Момент удара показали на видео.

Украинские воины с помощью РСЗО HIMARS уничтожили российский беспилотный комплекс ZALA и его операторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

«HIMARS уничтожил прямым попаданием российский БПЛА ZALA. БПЛА ZALA используется для наведения ланцетов и разведки. Уничтожили экипаж и саму установку», - говорится в комментарии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Простит ли Украина Лукашенко?
Простит ли Украина Лукашенко? Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип