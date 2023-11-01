HIMARS прямым попаданием уничтожил российский комплекс ZALA и его операторов 3 1.11.2023, 14:12

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Момент удара показали на видео.

Украинские воины с помощью РСЗО HIMARS уничтожили российский беспилотный комплекс ZALA и его операторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

«HIMARS уничтожил прямым попаданием российский БПЛА ZALA. БПЛА ZALA используется для наведения ланцетов и разведки. Уничтожили экипаж и саму установку», - говорится в комментарии.

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