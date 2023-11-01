Ученые выяснили, какие два слова есть в любом языке 5 1.11.2023, 14:15

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Открытие может помочь в разрешении давней дискуссии среди лингвистов.

Проведя масштабное исследование, группа лингвистов из 45 стран мира выяснили, что аналоги слов «этот» и «тот» имеются во всех известных языках.

Сегодня на планете существует поразительное разнообразие языков — около 7000. Но что объединяет эти различные лингвистические системы? Ученые провели исследование, которое дало удивительный ответ: аналоги слов «это» и «тот» присутствуют в самых разных языках.

Это открытие опубликовано в журнале Nature Human Behavior.

Профессор Кенни Ковентри из Университета Восточной Англии, ведущий автор исследования, сформулировал главный вопрос: используют ли носители разных языков пространственные указательные слова «этот» и «тот»?

Для проведения исследования была собрана многонациональная команда из 45 исследователей, которые пригласили 1000 носителей 29 различных языков. Они старались охватить широкий спектр языковых семей, включая такие разнообразные языки, как английский, итальянский, норвежский, телугу, вьетнамский и цельтальский. Участникам не сообщалось, что именно будут отслеживать ученые.

Принцип исследования заключался в том, чтобы выяснить, как в разных языках происходит пространственное деление объектов. В английском языке, например, используется слово this для объектов в пределах досягаемости говорящего и слово that для объектов, находящихся дальше. Однако в разных языках это разделение может быть разным, и исследователи попытались выяснить, сохраняется ли оно в разных культурах.

Участники исследования были размещены за столом и получили ряд предметов разной формы и цвета. Каждому предмету был присвоен цвет, который можно было лингвистически однозначно идентифицировать, и форма была унифицирована для гендерных языков. Затем предметы перемещались на разные расстояния: в пределах досягаемости говорящего, вне досягаемости говорящего, но в пределах досягаемости исследователя напротив него, и вне досягаемости обеих сторон. Каждый участник должен был описать предмет на своем языке, включая его цвет, форму и использовать слова «этот» и «тот».

Когда данные были анализированы и сопоставлены, оказалось, что во всех протестированных языках существует слово для обозначения объектов, находящихся в пределах досягаемости говорящего. Профессор Ковентри отметил, что это открытие может объяснить раннее эволюционное происхождение пространственных демонстративов в виде языковых форм.

Исследование вызывает интерес к вопросу, насколько универсален язык и как он отражает образ мышления в разных культурах. Это также может помочь в разрешении давней дискуссии среди лингвистов о том, как язык влияет на мышление.

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