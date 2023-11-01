закрыть
1 ноября 2023, среда, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси приняты СМС-повестки

4
  • 1.11.2023, 14:27
  • 2,922
В Беларуси приняты СМС-повестки

Есть и другие изменения для военнообязанных.

«Палатка» в первом чтении приняла проект Закона «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности».

Согласно документу, мобильные операторы обязаны в недельный срок по запросу военных комиссариатов и управлений КГБ по областям представлять сведения об абонентских номерах состоящих или обязанных состоять на воинском учете и обеспечивать оповещение через СМС.

Также граждане, которые достигли 16 лет, вправе принимать участие в выполнении работ оборонного характера в мирное время до введения военного положения.

Законопроект также предусматривает:

увеличение санкций за преступления и административные правонарушения, связанные с меприятиями по призыву на воинскую службу;

уточнение гарантий и компенсаций для работников в связи с их призывом на воинскую службу или приемом на военную службу;

должностные лица органов госбезопасности наделяются полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях за неявку без уважительных причин на мероприятия по призыву на воинскую службу;

право граждан принимать на добровольной основе участие в выполнении работ оборонного характера в мирное время, а также полномочия Совета министров и органов местного управления и самоуправления, регулирующие такую деятельность граждан;

установление правовой защиты медработников для исключения возможных негативных последствий после увольнения военнослужащих срочной военной службы из ВС по состоянию здоровья;

возможность снятия военнообязанных с воинского учета в военных комиссариатах по месту жительства и направления для постановки на воинский учет в соответствующее управление КГБ по области;

полномочия главы государства на принятие решения о приеме на военную службу по контракту граждан, с которыми контракт о прохождении военной службы не может быть заключен из-за установленных ограничений;

определение терминов «аппарат усиления», «мобилизационная задача», «мобилизационное задание», «мобилизационный орган», «уполномоченный государственный орган по мобилизационной подготовке экономики»;

уточнение мероприятий, являющихся содержанием мобилизационной подготовки и мобилизации;

наделение военных комиссаров правом ограничивать выезд за пределы страны граждан, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от мероприятий призыва на воинскую службу.

Ранее в интервью сайту Charter97.org юрист рассказал, почему СМС-повестки не отвечают законодательству.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Простит ли Украина Лукашенко?
Простит ли Украина Лукашенко? Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип