В Беларуси приняты СМС-повестки 4 1.11.2023, 14:27

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Есть и другие изменения для военнообязанных.

«Палатка» в первом чтении приняла проект Закона «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности».

Согласно документу, мобильные операторы обязаны в недельный срок по запросу военных комиссариатов и управлений КГБ по областям представлять сведения об абонентских номерах состоящих или обязанных состоять на воинском учете и обеспечивать оповещение через СМС.

Также граждане, которые достигли 16 лет, вправе принимать участие в выполнении работ оборонного характера в мирное время до введения военного положения.

Законопроект также предусматривает:

увеличение санкций за преступления и административные правонарушения, связанные с меприятиями по призыву на воинскую службу;

уточнение гарантий и компенсаций для работников в связи с их призывом на воинскую службу или приемом на военную службу;

должностные лица органов госбезопасности наделяются полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях за неявку без уважительных причин на мероприятия по призыву на воинскую службу;

право граждан принимать на добровольной основе участие в выполнении работ оборонного характера в мирное время, а также полномочия Совета министров и органов местного управления и самоуправления, регулирующие такую деятельность граждан;

установление правовой защиты медработников для исключения возможных негативных последствий после увольнения военнослужащих срочной военной службы из ВС по состоянию здоровья;

возможность снятия военнообязанных с воинского учета в военных комиссариатах по месту жительства и направления для постановки на воинский учет в соответствующее управление КГБ по области;

полномочия главы государства на принятие решения о приеме на военную службу по контракту граждан, с которыми контракт о прохождении военной службы не может быть заключен из-за установленных ограничений;

определение терминов «аппарат усиления», «мобилизационная задача», «мобилизационное задание», «мобилизационный орган», «уполномоченный государственный орган по мобилизационной подготовке экономики»;

уточнение мероприятий, являющихся содержанием мобилизационной подготовки и мобилизации;

наделение военных комиссаров правом ограничивать выезд за пределы страны граждан, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от мероприятий призыва на воинскую службу.

Ранее в интервью сайту Charter97.org юрист рассказал, почему СМС-повестки не отвечают законодательству.

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