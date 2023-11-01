«Детали»: ЦАХАЛ рушит эшелонированную оборону ХАМАСа вокруг города Газа 1.11.2023, 14:34

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Продвижение армии Израиля оказалось более быстрым, чем ожидалось.

Пехота, бронетехника, инженерные войска и бойцы спецназа ЦАХАЛа с началом сухопутной операции вышли от израильской границы вглубь палестинской территории, пишут «Детали» .

ХАМАС построил подземные штабы, центры управления и контроля, стартовые площадки для ракет и склады для оружия и современной амуниции в городе Газа. Вокруг города действует система тоннелей, наблюдательные пункты, противотанковые позиции, снайперы, операторы дронов, вооруженных минометными минами, и отряды, готовые к боевым столкновениям.

До раннего утра среды, 1 ноября, ЦАХАЛ частично разрушил военную инфраструктуру вокруг города Газа и среди прочего сумел ликвидировать за последние сутки двух полевых командиров. Они командовали батальонами «Бейт Лахия» и «Джабалия», были идентифицированы в качестве важных участников в планировании резни в Израиле 7 октября и должны были защищать город Газа.

Высокопоставленный представитель ЦАХАЛа подчеркнул: «ЦАХАЛ заплатил высокую цену с начала наземной операции, но убитые бойцы спасли жизни. Своими телами они предотвратили дальнейшие нападения на поселения. Они предотвратили убийства младенцев и стариков.

Наземное наступление обнажает инфраструктуру, повреждает и разрушает туннели и стартовые площадки, а солдаты ЦАХАЛа убивают сотни террористов, которые намеревались проникнуть в Израиль».

Передвижение сил ЦАХАЛа в северную часть сектора Газа было быстрее, чем можно было ожидать поначалу: через четыре дня после начала наземной операции она уже перерастает в настоящую войну.

Крупные силы пехоты и бронетехники прорывают оборону ХАМАСа, включающую несколько кругов, организованных вокруг центрального штаба ХАМАСа внутри города Газа и на западе города Джабалия. Тяжелые, упорные бои идут в застроенной местности, значительная часть строений там была разрушена предварительными бомбардировками авиации.

С течением времени задача, стоящая перед силами ЦАХАЛа, становится все более сложной. Следует отметить, что по оценкам в оборонном ведомстве, на территории Газы армии потребуется добраться до штабов в бункерах, вырытых глубоко под землей в районе больниц, школ, мечетей и других гражданских объектов.

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