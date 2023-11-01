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Что связывает «смерть Путина» и бунт Пригожина

  • 1.11.2023, 14:41
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Что связывает «смерть Путина» и бунт Пригожина

Между кремлевскими группировками идет борьба за постпутинскую Россию.

Анонимные Telegram-каналы и российский политолог Валерий Соловей рассказывают о смерти Путина, а также переходе власти к ФСБ.

Почему появились этих слухи и кому они выгодны? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным и политическим экспертом, руководителем украинского Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко:

— Эти слухи появились абсолютно закономерно. Обратите внимание, что ранее была информация о том, что Путин достаточно серьезно болен. Информация шла из разных источников, в том числе — британских, что якобы британская разведка об этом говорит. Упоминал об этом в одном из интервью руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Плюс индикатором все этой истории стал пригожинский бунт, который продемонстрировал серьезную слабость Путина. Показал то, что он ведет себя неуверенно и плохо держится. Несмотря на то, что Пригожин погиб, время-то ведь шло. С тех пор в РФ активизировалась борьба между различными группировками за постпутинскую Россию.

Очевидно, что сроки пребывания Путина на должности — это вопрос времени. Он стал терять контроль над ситуацией, что стало сигналом для тех, кто думает примерить на себя должность президента.

Я выделю два клана — один из них представляет министр обороны РФ Сергей Шойгу, а второй — глава ФСБ Николай Патрушев. Они ведут между собой борьбу.

Фактически управление Россией сейчас осуществляет политбюро во главе с Путиным. Я не могу подтвердить, умер он или нет, но очевидно, что он очень слаб.

— Вы упомянули Пригожина. Действительно, многие сравнивают «смерть Путина» с пригожинским бунтом. Вносят ли эти события элемент смуты?

— Конечно, это все взаимосвязано. Я бы выделил способ реакции, который был избран. Поначалу реакция была довольно-таки мягкой. Время было потеряно. Тут важны действия, которые были в начале: переговоры, Лукашенко и так далее. Все это было потерей времени, которая свидетельствует о слабости Путина.

Понимаете, шакалы, кружащие вокруг Путина, чувствуют, видят и понимают, что он слаб, а значит можно предпринимать попытки либо захвата власти, либо готовиться к переходу власти. Нужно быть готовыми и к тому, чтобы занять лидирующие позиции или их сохранить. Собственно, пригожинский бунт действительно стал индикатором.

— Активно обсуждается еще одна тема — кто станет преемником Путина. Мы видим, что, к примеру, в Китае глава Минобороны РФ Шойгу заговорил о возможном мире с Западом. Почему поднимаются такие голоса?

— Что касается Шойгу, то, лично мое мнение и ощущение, что именно он может стать либо преемником, либо тем, кто возглавит Россию после Путина.

Отмечу, что я наблюдаю за ним из интереса, а не потому, что мне симпатичен этот персонаж. Вижу, что Шойгу довольно-таки амбициозный и делает серьезную карьеру.

Обратите внимание, какое бы событие не произошло, в медийном пространстве, на федеральных каналах, в телевизоре больше всего Шойгу. Необходимо увеличить производство вооружения — Шойгу поехал куда-то на завод. Действия россиян на фронте — показывают, как Шойгу куда-то поехал. По сравнению с Путиным, который раз побывал в Ростове, Герасимовым, которого вообще не показывают, чаще всего мелькает Шойгу.

Плюс сейчас это очень серьезное заявление Шойгу в Китае. Смотрите, Шойгу об этом сказал в Китае на форуме для того, чтобы его услышали. Во-первых, ранее он таких заявлений не делал. Это была прерогатива либо Путина, либо Лаврова.

Во-вторых, очевидно, что Шойгу дает сигнал, что Путин слаб и, мол, я претендую на его место, сообщают об этом Западу и Китаю.

В-третьих, он все-таки сигнализирует и российской аудитории, что «я могу говорить на эти темы свободно, значит — имею достаточно большое влияние. Забудьте сказки Пригожина о том, что сейчас Шойгу уберут».

У Шойгу есть серьезные враги-конкуренты в структуре ФСБ, которые против этого, но он реально претендует на место Путина.

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