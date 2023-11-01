закрыть
1 ноября 2023, среда, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ракетный удар по Крыму: уничтожены базы РФ на Арабатской стрелке

  • 1.11.2023, 14:51
  • 2,602
Ракетный удар по Крыму: уничтожены базы РФ на Арабатской стрелке

Стали известны подробности успешной атаки.

Во время ракетной атаки 1 ноября часть ракет на оккупированной части Херсонщины, вероятно, достигла целей. По предварительным данным, были поражены две базы отдыха на Арабатской стрелке, где разместились оккупанты.

Из Геническа в направлении мест предположительных прилетов помчались скорые и пожарные машины. Об этом со ссылкой на свидетельства местных жителей пишет «Крымский ветер».

«Атака сегодня была успешной: места размещения военных РФ, по меньшей мере, в двух захваченных курортных заведениях на Арабатской стрелке поражены, вероятно, ракетными ударами», – отмечено в сообщении.

Предварительно поражены две базы отдыха в селе Стрелковое Херсонской области, в которых разместились оккупационные войска.

«Ракеты попали в две базы отдыха – пансионат «Юный» и «Голубое пламя» в селе Стрелковом. Эти детские здравницы были захвачены рашистами и там находятся их «расположения» – говорят жители Генической громады, которых цитирует «Крымский ветер».

Они также сообщили, что из Геническа и села Геническая Горка в Стрелковое выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины.

Тем временем атака по состоянию на 13:38 (по Минскому времени) еще продолжалась. А над Арабатской стрелкой были замечены дроны.

Напомним, во временно оккупированном Крыму около 10 часов утра объявили воздушную тревогу. Оккупанты испугались украинских ракет и дронов и бросились защищать Крымский мост дымовым занавесом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Простит ли Украина Лукашенко?
Простит ли Украина Лукашенко? Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип