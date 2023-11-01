Ракетный удар по Крыму: уничтожены базы РФ на Арабатской стрелке 1.11.2023, 14:51

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Стали известны подробности успешной атаки.

Во время ракетной атаки 1 ноября часть ракет на оккупированной части Херсонщины, вероятно, достигла целей. По предварительным данным, были поражены две базы отдыха на Арабатской стрелке, где разместились оккупанты.

Из Геническа в направлении мест предположительных прилетов помчались скорые и пожарные машины. Об этом со ссылкой на свидетельства местных жителей пишет «Крымский ветер».

«Атака сегодня была успешной: места размещения военных РФ, по меньшей мере, в двух захваченных курортных заведениях на Арабатской стрелке поражены, вероятно, ракетными ударами», – отмечено в сообщении.

Предварительно поражены две базы отдыха в селе Стрелковое Херсонской области, в которых разместились оккупационные войска.

«Ракеты попали в две базы отдыха – пансионат «Юный» и «Голубое пламя» в селе Стрелковом. Эти детские здравницы были захвачены рашистами и там находятся их «расположения» – говорят жители Генической громады, которых цитирует «Крымский ветер».

Они также сообщили, что из Геническа и села Геническая Горка в Стрелковое выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины.

Тем временем атака по состоянию на 13:38 (по Минскому времени) еще продолжалась. А над Арабатской стрелкой были замечены дроны.

Напомним, во временно оккупированном Крыму около 10 часов утра объявили воздушную тревогу. Оккупанты испугались украинских ракет и дронов и бросились защищать Крымский мост дымовым занавесом.

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