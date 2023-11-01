Доктор Соловей: Завтра белорусским медикам могут перестать отдавать на руки дипломы 2 1.11.2023, 14:50

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Станислав Соловей

Фото: tut.by

Действия властей лишь усугубят отток врачей из страны.

Лукашенко подписал поправки в закон: срок отработки для врачей после ординатуры увеличивается до пяти лет. Доктор, уехавший из Беларуси из-за репрессий рассказал, почему из Беларуси массово уезжают врачи. И почему действия властей только усугубляют ситуацию.

— У нас всегда был очень сильный перекос: большинство работающих врачей — это либо доктор в возрасте, либо доктор молодой. Прослойка специалистов 35-45 лет отсутствовала, — отметил профсоюзный активист, врач-гинеколог Станислав Соловей на канале Народный репортер. — В анестезиологии, хирургии, акушерстве-гинекологии — отделениях, с которыми я больше коммуницировал, был очень сильный перекос в пользу молодых кадров.

Дело в том, что в Беларуси очень быстро выпускают из университета на самостоятельную работу. Например, чтобы стать гинекологом после университета, в нашей стране нужен год подготовки, а в Украине, где я сейчас живу, три года.

Вообще весь мир понимает, что за год нельзя вчерашнего студента сделать самостоятельным врачом.

Существует хроническая проблема с санитарками, медсестрами. Дефицит кадров был всегда. Сейчас отток продолжается, и в районном городе он гораздо больше, чем в Минске, потому что люди часто пытаются из региона переехать в столицу.

Доктор, вынужденный уехать из Беларуси из-за репрессий, полагает, что на отток кадров из медицины не в последнюю очередь влияет отношение государственной системы к людям.

— Медиков и макулатуру заставляют сдавать, и подписки обязательны на всякие газеты. Есть субботники, есть походы на какие-то общественные мероприятия — весь этот маразм есть.

В этом и парадокс: людей, которые перерабатывают, которые, отработав 24 часа, вместо того чтобы пойти домой, заставляют идти во двор грести листья просто для галочки, чтобы отчитаться, что у нас прошел субботник.

Или как было в Гомеле на скорой помощи, где власти отчитались, что скорая помощь участвует в озеленении территории. Это очень дефицитная служба, специалистов не хватает, они перерабатывают, и их еще гонят на добровольный бесплатный труд.

У них еще и из зарплаты вычитают деньги на этот субботник!

Все делается для того, чтобы врачи, фельдшера быстрее приняли решение уйти в другую сферу или уехать в Польшу.

Отношение к людям, как к расходному материалу. Допустим, главврач где-нибудь в районной больнице спокойно может наплевать на молодого специалиста, который находится у него на отработке 2 или 5 лет, потому что после все равно пришлют следующего, — говорит Соловей.

Медик не считает эффективным для остановки оттока кадров из здравоохранения ужесточение мер, характерное для нынешнего режима в Беларуси.

— Дефицит кадров возрастает, и мы не можем верить Минздраву. Фонд медицинской солидарности (ByMedSol) доказал, что власти искажают информацию о количестве врачей.

И этому есть много косвенных подтверждений. Министр здравоохранения Польши еще год назад заявил, что в течение года они выдали 2 тысячи разрешений на работу врачам-иностранцам: тысячу — украинцам и тысячу — белорусам.

То есть у нас была потеря, сопоставимая с потерей страны, где началась полномасштабная война. При этом куда более крупной страны, где врачей просто количественно больше. Это тревожный колокольчик.

Второй момент, согласно исследованию об условиях труда, показало, какой процент медиков перерабатывает. То есть их становится меньше, работают они при этом больше.

Если раньше эмиграция была уделом в основном молодых докторов, которые отработали два года, стали свободным в плане перемещения и уехали, например, в Германию. Сейчас активно уезжают доктора 35, 45 и даже 50 лет.

Изменился вопрос мотивации. Если раньше переезжали, потому что где-то искали лучшие условия, то теперь бегут массово по причине невозможности работать.

Отток очень большой и у власти, судя по ее реакции, не получается это компенсировать. Поэтому они постоянно ужесточают меры. Сначала перестали выдавать необходимые для легализации бумаги.

А завтра могут перестать отдавать на руки дипломы. Хочешь уволиться — пишешь куда, курьер твой диплом перевезет. Так технически можно получить остановку оттока медиков, но на короткой дистанции. Это очень сильно ударит через год-два-пять и десять лет.

Потому что все понимают, что поступить теперь в мед — это рабство.

Я бы не относился легкомысленно к различным заявлениям власти в плане ужесточений. Пока, к сожалению, многие их задумки воплощаются.

Допустим, в 2021 году Лукашенко потребовал для медиков отработку в 10 лет, и, по сути, ее уже ввели. У целевиков отработка 5 лет, а если после хочешь пойти в узкую специальность, по новому закону, который вот-вот должны принять, нужно идти в ординатуру, после которой обязательная отработка снова от 5 лет.

Поэтому если правитель завтра прикажет не выдавать на руки медикам их дипломы, например, это вполне могут реализовать, — не исключил доктор.

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