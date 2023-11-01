Под Купянском два российских танка подорвались на собственных минах
- 1.11.2023, 15:01
Украинские дроны «добили» вражескую технику.
На Купянском направлении два российских танка Т-72 пытались штурмовать позиции ВСУ, однако по дороге подорвались на собственных минах.
Пограничники с помощью дронов-камикадзе «добили» вражескую технику.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
«Взрывной техно-сервис танка от пограничников. Штурм наших позиций на Купянском направлении закончился для двух вражеских танков Т-72 неудачно», - говорится в сообщении под видео.
Как отмечают в ГПСУ, подорвавшись на своих же минах, один из танков сразу взорвался, другой - только «разулся».
«Дроны-камикадзе, отправленные бойцами «Стальной границы», срочно вылетели и оказали ему неотложную «помощь», - добавили пограничники.