закрыть
1 ноября 2023, среда, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Купянском два российских танка подорвались на собственных минах

  • 1.11.2023, 15:01
Под Купянском два российских танка подорвались на собственных минах

Украинские дроны «добили» вражескую технику.

На Купянском направлении два российских танка Т-72 пытались штурмовать позиции ВСУ, однако по дороге подорвались на собственных минах.

Пограничники с помощью дронов-камикадзе «добили» вражескую технику.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Взрывной техно-сервис танка от пограничников. Штурм наших позиций на Купянском направлении закончился для двух вражеских танков Т-72 неудачно», - говорится в сообщении под видео.

Как отмечают в ГПСУ, подорвавшись на своих же минах, один из танков сразу взорвался, другой - только «разулся».

«Дроны-камикадзе, отправленные бойцами «Стальной границы», срочно вылетели и оказали ему неотложную «помощь», - добавили пограничники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Простит ли Украина Лукашенко?
Простит ли Украина Лукашенко? Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип