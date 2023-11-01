Под Купянском два российских танка подорвались на собственных минах 1.11.2023, 15:01

Украинские дроны «добили» вражескую технику.

На Купянском направлении два российских танка Т-72 пытались штурмовать позиции ВСУ, однако по дороге подорвались на собственных минах.

Пограничники с помощью дронов-камикадзе «добили» вражескую технику.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Взрывной техно-сервис танка от пограничников. Штурм наших позиций на Купянском направлении закончился для двух вражеских танков Т-72 неудачно», - говорится в сообщении под видео.

Как отмечают в ГПСУ, подорвавшись на своих же минах, один из танков сразу взорвался, другой - только «разулся».

«Дроны-камикадзе, отправленные бойцами «Стальной границы», срочно вылетели и оказали ему неотложную «помощь», - добавили пограничники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».