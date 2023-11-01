Второй энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию 1.11.2023, 14:58

За первые два года работы АЭС простаивала почти 55% времени.

Второй энергоблок АЭС ввели в промышленную эксплуатацию. Это следует из заявления пресс-службы Министерства энергетики.

Напрямую о том, что второй энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию, Министерство энергетики не сообщает. Там указывают, что 1 ноября 2023 года приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС.

Такую же формулировку ведомство использовало при вводе в промышленную эксплуатацию первого энергоблока 10 июня 2021 года.

Напомним, 6 октября первый энергоблок АЭС отправили на планово-предупредительный ремонт.

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