закрыть
1 ноября 2023, среда, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Второй энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию

  • 1.11.2023, 14:58
Второй энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию

За первые два года работы АЭС простаивала почти 55% времени.

Второй энергоблок АЭС ввели в промышленную эксплуатацию. Это следует из заявления пресс-службы Министерства энергетики.

Напрямую о том, что второй энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию, Министерство энергетики не сообщает. Там указывают, что 1 ноября 2023 года приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС.

Такую же формулировку ведомство использовало при вводе в промышленную эксплуатацию первого энергоблока 10 июня 2021 года.

Напомним, 6 октября первый энергоблок АЭС отправили на планово-предупредительный ремонт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Простит ли Украина Лукашенко?
Простит ли Украина Лукашенко? Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип