Как улучшить нагрев батареи: способы, которые значительно упростят жизнь 1.11.2023, 15:06

Достаточно нескольких простых действий.

Чтобы подготовиться к зиме, нужно знать не только как сохранить тепло, но и как его приумножить.

Сайт OBOZ.UA рассказывает, как подготовить батареи, чтобы они лучше грели. Несколько простых шагов сделают их ощутимо более теплыми.

Избавьтесь от пыли

Даже тонкий слой пыли на батареях способен поглощать до четверти производимого ими тепла. Поэтому сначала нужно батареи почистить. Сделать это можно, например, обдув радиаторы мощной струей воздуха из фена. Но не забудьте подстелить под них газету или полотенце, чтобы потом быстро собрать грязь, и обязательно помойте пол после завершения работ.

Установите теплоизоляцию

Обычно батареи отопления крепятся к стене под окном – а это самый холодный участок стены в помещении. Соответственно, на ее нагрев уходит немалая доля энергии. Поэтому, чтобы не тратить тепло впустую, можно установить на этот участок специальный теплоотражающий экран. Приобрести его можно в любом строительном магазине и легко установить своими силами. Главное – покрыть им всю нишу за радиатором.

Позаботьтесь о правильной циркуляции тепла

Еще один подход, который ворует у вас тепло, это заграждать распространение теплого воздуха от батарей. Поэтому уберите какие-либо предметы, стоящие перед радиатором – постарайтесь не ставить там стульев, а при необходимости снимите даже декоративный экран.

Также можно помочь теплому воздуху распространяться по комнате. Для этого у радиатора нужно установить вентилятор, направить его вглубь помещения и включить на небольшую скорость. Даже карманный вентилятор поможет таким образом нагреть всю площадь равномерно.

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