Накануне грандиозно шухера Телеграм-канал «Запретное мнение»

1.11.2023, 15:10

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У организатора стресс-теста для Кремля могут появиться более серьезные намерения.

Не прошло и недели, как Кремль все же смог написать некое подобие методички по реакции на «захват международного аэропорта в Дагестане» и «охоту на евреев».

Во всем виновата всемогущая СБУ (кто бы сомневался), а поддавшиеся влиянию — «местные бездельники, которых необходимо жестоко наказать».

При этом количество участников погромов с каждым часом снижается и вскоре ограничится парой десятков человек, которых и сделают «козлами отпущения».

Путинский режим настолько предсказуем, что его ответные действия можно с точностью предсказать еще до наступления самого события.

Никаких выводов сделано, разумеется, не будет, как и работ над ошибками. Умный учится на чужих ошибках, глупый на своих, российская элитка не обучаема.

При «марше Пригожина» и выступлении исламских фанатиков система столкнулась с противниками, которые не имели конкретных планов и не знали своих конечных целей, но это не помешало им фактически парализовать ее.

В следующий раз у организатора стресс-теста для Кремля могут оказаться более серьезные намерения и готовность идти до победного конца. Отвечать на это будет нечем.

За макетом прочной крепости скрывается деревянная избушка, качающаяся от легких дуновений ветра. Ураган она физически не способна перенести.

А он уже назревает.

«Чует наше сердце, что мы накануне грандиозно шухера…»

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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