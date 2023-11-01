Приняли за террориста: русскоязычный турист попал в переплет за границей 7 1.11.2023, 15:16

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Его схватили прямо в ресторане, где он ужинал.

В Португалии правоохранители задержали русскоговорящего туриста. Его схватили прямо в ресторане, где он ужинал, передает The Telegraph.

36-летний мужчина решил заказать гранатовый сок в одном из заведений Лиссабона, но совершил языковую ошибку.

Турист хотел заказать гранатовый сок и воспользовался переводчиком. Но вместо слова «гранат», которое звучит на португальском как «romã», он сказал «граната» – «granada». На русском эти слова практически идентичны, поэтому приложение упустило этот момент, что привело к конфузу.

Неудивительно, что официант воспринял написанное предложение как угрозу, поэтому, опасаясь за жизнь проходивших мимо других клиентов, он вызвал полицию.

Cais do Sodré - Magrebino do Azerbaijão com passaporte israelita ameaça lançar uma granada dentro do restaurante Portugália, usando uma aplicação de tradução. Após falar com o MP e a PJ, o magrebino foi libertado.https://t.co/lIZSqshnNl pic.twitter.com/2SX1Sawsmd — Invictus Portucale (@PT_Invictus) October 29, 2023

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, турист уже намеревался покинуть заведение. На обнародованном в сети видео видно, что ему приказали лечь на землю, надели оковы и увезли.

У него не было при себе ни одного оружия, но правоохранители провели обыск его гостиничного номера. Полиция Лиссабона также проверила базы данных и обратилась в источники антитеррористического координационного подразделения Португалии, но никаких оснований для ареста туриста не обнаружила. Только после этого его отпустили.

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