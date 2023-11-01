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Приняли за террориста: русскоязычный турист попал в переплет за границей

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  • 1.11.2023, 15:16
  • 6,044
Приняли за террориста: русскоязычный турист попал в переплет за границей

Его схватили прямо в ресторане, где он ужинал.

В Португалии правоохранители задержали русскоговорящего туриста. Его схватили прямо в ресторане, где он ужинал, передает The Telegraph.

36-летний мужчина решил заказать гранатовый сок в одном из заведений Лиссабона, но совершил языковую ошибку.

Турист хотел заказать гранатовый сок и воспользовался переводчиком. Но вместо слова «гранат», которое звучит на португальском как «romã», он сказал «граната» – «granada». На русском эти слова практически идентичны, поэтому приложение упустило этот момент, что привело к конфузу.

Неудивительно, что официант воспринял написанное предложение как угрозу, поэтому, опасаясь за жизнь проходивших мимо других клиентов, он вызвал полицию.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, турист уже намеревался покинуть заведение. На обнародованном в сети видео видно, что ему приказали лечь на землю, надели оковы и увезли.

У него не было при себе ни одного оружия, но правоохранители провели обыск его гостиничного номера. Полиция Лиссабона также проверила базы данных и обратилась в источники антитеррористического координационного подразделения Португалии, но никаких оснований для ареста туриста не обнаружила. Только после этого его отпустили.

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