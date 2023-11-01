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В Израиль прибыли бойцы спецназа США

  • 1.11.2023, 15:20
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В Израиль прибыли бойцы спецназа США

Стали известны причины и цели.

Представитель Министерства обороны США заявил, что американские коммандос в Израиле помогают найти более 200 заложников, которые были схвачены при нападении ХАМАС 7 октября.

Об этом сообщает The New York Times.

Помощник министра обороны и главный представитель Пентагона по политике специальных операций Кристофер П. Майер заявил на конференции в Вашингтоне, что Штаты «активно помогают израильтянам сделать ряд вещей».

По его словам, главной задачей было помочь Израилю идентифицировать заложников, в том числе американских граждан.

При этом Майер отказался уточнить, сколько сил специальных операций США в настоящее время находится в Израиле.

При этом другие официальные лица США говорят, что за последние недели Пентагон направил несколько десятков коммандос в дополнение к небольшой группе, которая находилась в Израиле 7 октября для проведения ранее запланированных учений.

Американские чиновники на условиях анонимности рассказали журналистам, что коммандос присоединятся к ФБР, Госдепартаменту и другим специалистам правительства США по освобождению заложников в их обсуждениях с израильскими коллегами.

Коммандос США не участвует в боях

Как подчеркнул Майер, американскому спецназу не поручено никаких боевых миссий в Израиле, но Вашингтон обсуждает Тель-Авивом «предстоящую очень сложную борьбу» в Секторе Газа.

В беседах со своим израильским коллегой министр обороны Ллойд Дж. Остин II заявлял о необходимости тщательного рассмотрения того, как израильские силы проводят наземное вторжение в Газу, где боевики ХАМАС поддерживает сложную сеть туннелей под густонаселенными районами.

«Мы будем работать с ними как можно больше, чтобы консультировать их по этим видам деятельности», - сказал Майер.

Переброска спецназа стран Запада ближе к Израилю

Также в публикации говорится, что несколько западных стран тайно перебросили небольшие группы своего спецназа ближе к Израилю, чтобы помочь в любой потенциальной спасательной операции. А также чтобы быть поблизости для помощи в любой крупномасштабной эвакуации своих граждан из Израиля или Ливана.

По словам Майера, силы специальных операций США в регионе также готовы «помочь нашим гражданам покинуть места и обеспечить безопасность наших посольств».

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