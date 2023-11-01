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На свободу вышел политзаключенный Анатолий Пугач, который болеет онкологией

  • 1.11.2023, 15:33
  • 2,880
На свободу вышел политзаключенный Анатолий Пугач, который болеет онкологией

Он полностью отсидел свой срок.

После полного отбытия срока приговора на свободу вышел политзаключенный Анатолий Пугач, который болеет онкологией, сообщают правозащитники.

Парня задержали 13 декабря, на следующий день после возвращения из Польши. В Беларусь он приехал на медицинское обследование, когда у него обнаружили онкологическое заболевание.

Пугача обвинили в оскорблении Лукашенко за репост видео на своей странице в соцсети. Ему присудили 1 год колонии общего режима.

На свободу парень вышел 23 октября.

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