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Украинский воин выбежал из укрытия и забросил гранату в открытый люк российской бронемашины

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  • 1.11.2023, 15:34
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Украинский воин выбежал из укрытия и забросил гранату в открытый люк российской бронемашины

Видео боя под Вербовым.

Украинский воин с позывным «Батя» во время одного из боев около села Вербовое на Запорожье выбежал из укрытия и забросил гранату в открытый люк поврежденной вражеской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую работу отчаянного и смелого воина снял беспилотник.

«Если бы на войне не было дронов, некоторые кадры выглядели бы именно так. Военнослужащий ВСУ с позывным «Батя» самостоятельно добивает пораженную российскую бронетехнику. Честь и благодарность за мужество воину 14-й бригады оперативного назначения «Червона Калина»! Видео снято недалеко от поселка Вербовое Запорожской области», - отмечает в сообщении автор публикации.

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