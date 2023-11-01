Эйдман: Цели кампании по поводу смерти и двойников Путина изменились 2 1.11.2023, 15:57

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Теперь она рассчитана на внутрироссийскую аудиторию.

Цели и аудитория кампании по поводу здоровья, смерти и двойников Путина изменились. Теперь она рассчитана на внутрироссийскую аудиторию и связана с будущими выборами. Об этом «Радио Свобода» заявил социолог Игорь Эйдман:

— То, что говорит Соловей, можно воспринимать только как художественную литературу: то ли это фэнтези, то ли юмор, – к реальности это не имеет отношения. Но все это происходит не случайно. Сейчас идет активнейшая подготовка к выборам, администрация президента, Кириенко с компанией работают, что называется, не на страх, а на совесть. Путину нужно не просто цифры нарисовать, а продемонстрировать, что народ его поддерживает.

Судя по всем опросам, возраст за 70 лет воспринимается избирателями как очень негативный момент, как аргумент не голосовать за такого кандидата. В рамках подготовки к выборам они хотят замылить тему возраста и состояния здоровья Путина. А как проще всего это сделать? Довести до абсурда, чтобы слухи о плохом здоровье Путина, о его старческой немощи, о том, что он может в силу здоровья просто не справиться с управлением государством, воспринимались как очередная шутка. Профессор Соловей всячески дискредитирует весь дискурс. Раньше многие еще верили, думали, что, может быть, он, несчастный, через какое-то время умрет. Но когда Соловей на голубом глазу заявляет, что он уже умер, лежит в холодильнике, даже большинство тех, кто верил в эту теорию, уже не верят (я слежу по соцсетям).

А люди менее политически ангажированные, которые не ждут смерти Путина (и большинство избирателей, к сожалению, ее не ждет), будут воспринимать это так, что эти диссиденты, либералы, оппозиционеры очередную чушь несут: у них уже Путин в холодильнике лежит, когда он каждый день выступает по телевизору. То есть в рамках подготовки к выборам этот дискурс, связанный с болезнью, старческой немощью Путина таким образом полностью дискредитируется. Я думаю, выбран очень эффективный ход.

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