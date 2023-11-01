«Вскоре мы увидим повторение истории» 1 1.11.2023, 16:07

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Белорус сравнил коммунизм с лукашизмом.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Павел из Белостока:

- Конец октября выдался очень насыщенным для столицы Подляшья в культурном плане. Здесь стоит упомянуть и фестиваль интеллектуальной книги Pradmova, и фестиваль белорусской авторской песни «Бардаўская восень», и «Ночь поэтов». Все мероприятия невозможно было посетить просто физически!

Как же это контрастирует с нашей родной Беларусью, которую мы были вынуждены оставить всей семьей под угрозой репрессий.

Жена на днях разговаривала с подругой Яниной, которая работает преподавателем в одном из минских техникумов. Она поделилась, какая сейчас культурная повестка дня в стране под лукашистской диктатурой: в их учебном заведении устроили великолепное празднование ... 105-й годовщины комсомола! Заставили детей подготовить какие-то транспаранты. На «торжественном собрании» начальство в длинной речи рассказывало, какая это была «мощная и многочисленная организация».

Такое уже было в нашей жизни. В моем советском детстве почти всех записывали в организацию с громоздким названием-аббревиатурой ВЛКСМ. Мы также слушали лекции о героизме комсомольцев на военных полях и рабочих площадках. Но нас, тогдашних подростков, больше интересовали совсем другие вещи - футбол, музыка. Разве что платили ежемесячно складки - по несколько копеек, как помню.

Я вышел из комсомола позже, уже студентом, когда осмыслил, что эта организация имеет отношение к преступлениям коммунизма. Ведь тех же литераторов, чью память мы чтили, в 1937-ом году расстреливали палачи НКВД, которые были коммунистами или комсомольцами. Мои же аполитичные однокурсники ничего не делали. Их из ВЛКСМ исключила сама история: после провозглашения независимости комсомол тихо скончался.

Мы понимаем, что Лукашенко просто перенимает опыт советского прошлого. Вместо ВЛКСМ создали БРСМ, объявив его преемником советского комсомола. На лукамол тратятся огромные деньги из государственной казны. Все для того, чтобы морочить голову молодому поколению, пытаясь удержать его в ярме диктатуры.

Но я уверен, что это все зря. Советский комсомол хотя основывался на определенной идеологии - коммунизме, которая была довольно популярна в мире. А какой же идейный грунт имеет лукашизм? Только один: по каким-то причинам главой Беларуси должен быть единственный человек, не самый умный и честный, кстати.

Когда в 1991-ом году развалился СССР и коммунизм, никто из миллионов комсомольцев не вышел отстаивать ни коммунистический строй, ни идею. Обычным «членам» было все равно, а функционеры, нахватав имущества, начали усердствовать уже в строительстве капитализма. Можно не сомневаться, что мы вскоре увидим повторение этой истории.

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