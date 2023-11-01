Украинская разведка уничтожила станцию «Подлет» в Белгородской области РФ
- 1.11.2023, 16:17
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ГУР показало два запуска беспилотников и последствия попаданий.
Украинские разведчики вместе с бойцами из Сил спецопераций ВСУ и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна обнаружили и поразили российскую дорогостоящую радиорелейную станцию 48Я6-К1 «Подлет».
Об этом ГУР сообщило в среду, 1 ноября.
Объект был поврежден в приграничной зоне возле села Красная Поляна Шебекинского района в Белгородской области.
«Такое оборудование враг использует для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах», — рассказали разведчики.