Украинская разведка уничтожила станцию «Подлет» в Белгородской области РФ 1.11.2023, 16:17

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ГУР показало два запуска беспилотников и последствия попаданий.

Украинские разведчики вместе с бойцами из Сил спецопераций ВСУ и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна обнаружили и поразили российскую дорогостоящую радиорелейную станцию 48Я6-К1 «Подлет».

Об этом ГУР сообщило в среду, 1 ноября.

Объект был поврежден в приграничной зоне возле села Красная Поляна Шебекинского района в Белгородской области.

«Такое оборудование враг использует для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах», — рассказали разведчики.

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