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«Для нашей семьи этот день - обязательный в календаре»

  • 1.11.2023, 16:19
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«Для нашей семьи этот день - обязательный в календаре»

Белорусы чтут предков и героев страны.

- Каждый год 2 ноября на «Дзяды» мы семьей ходили в Куропаты, - поделилась с сайтом Charter97.org читательница Виктория из Минска.

В холод и дождь, пургу или солнечный день – погода не имела значение, с детьми за ручку или в коляске. Каждый год мы от часового завода пешком шли к месту, где советскими властями была замучена и расстреляна белорусская интеллигенция, а также тысячи достойных белорусов. Этот день для нашей семьи был обязательным в календаре. Шли с цветами и данью памяти.

Единственное, что мне всегда неприятно щекотало душу, это количество людей - от 500 до несколько тысяч человек. Каждый раз мне не давал покоя один вопрос: почему белорусы не поминают, не чтут людей, которые положили жизнь на алтарь своей Родины.

Какая-то черная кошка все время скребла мне по сердцу, что если не помнят, не ценят, то через эти ужасы придется пройти еще раз, чтобы помнили, чтобы выучили, чтобы больше не повторяли.

К сожалению, это мы сейчас и имеем. Сегодня в пыточных вновь убивают, истребляют самых достойных людей Беларуси. На сегодня мы знаем об убитых в лукашистских тюрьмах: Витольде Ашурке, Алесе Пушкине, Николае Климовиче, Дмитрии Дудойте, Елене Амелиной и Сергее Щетинко. Знаю, что людей, замученных в тюрьмах, гораздо больше, просто на сегодняшний день мы не имеем о них информации.

Уже более 8 месяцев ничего не известно и о нашем лидере Николае Статкевиче, нет новостей и о Викторе Бабарико, Марии Колесниковой. А черные «воронки» ежедневно рыщут по моей стране, увеличивая количество политических заключенных.

Сегодня мы не имеем возможности прийти к нашему знаковому месту - Куропатам. Но каждый из нас дома может, кроме своих умерших предков, вспомнить и белорусов, замученных в пыточных. Поставить свечку на подоконник, пусть она горит в память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, и дает надежду родным тех, кто сегодня страдает от лукашистских палачей.

Мы помним, мы вспоминаем, мы чтим.

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